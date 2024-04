Škoda přichází do hry Gran Turismo 7 s elektrickým vozem Vision GT. Garáž se rozrůstá i o další unikáty

Po kostrbatém startu do zatím posledního dílu závodní série Gran Turismo vedle vylepšení přicházely také nové přírůstky do vozového parku. Českou Škodovku bychom v něm hledali marně, ale to se změnilo s aktuální verzí 1.46, jejíž součástí je mimo jiné i plně elektrický vůz Škoda Vision GT exkluzivně vytvořený pro hru. Pokud Gran Turismo 7 vlastníte, tak tento kousek vám do hry přibyl zdarma, a pokud vás zrovna Vision nezaujalo, nemělo by to být naposledy, co Škoda s Gran Turismem spolupracují, takže v budoucnu možná dojde na další přírůstky od tuzemské značky.

Design vychází z modelu Škoda 1100 OHC Spider, který šel do výroby v roce 1957 a byl původně vytvořený pro 24hodinový závod Le Mans. Vision GT pohání čtveřice elektrických motorů s celkovým výkonem 800 kW. Designéři začali na projektu pracovat už v roce 2019, přičemž jednou z možností bylo, že se do hry podívá Spider ve své původní podobě. Nakonec se ale přešlo k modernímu konceptu, do kterého zakomponovali také prvky z modelů Škoda 130 RS a Vision 7S.

Součástí této aktualizace jsou vedle Škodovky ještě dva další modely. AFEELA Prototype 2024 má změnit způsob, jakým trávíme čas cestováním. Tento kousek pochází od designérů přímo ze Sony a prezentovalo se už na letošním veletrhu CES. Do třetice tady jako novinku máme Chevrolet Chevelle SS 454 Sport Coupe ’70, jednu z největších legend této značky.

Zdroj: PS.Blog