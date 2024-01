Skull and Bones představuje endgame a sezónní obsah. Příští týden proběhne otevřený betatest

Po nelehkém vývoji se 16. února dostane na pulty obchodů pirátská multiplayerovka Skull and Bones, se kterou chce Ubisoft navázat převážně na úspěch čtvrtého Assassin's Creed. O zabijácích to tady ale vůbec není. Stanete se kapitánem vlastní lodi a musíte ostatním hráčům ukázat, kdo je tady ten pravý pirát. Už od oznámení bylo jasné, že Skull and Bones bude hra jako služba, takže nás čeká přísun nového obsahu i po vydání. Nový trailer nám ukazuje, co můžeme očekávat v prvním roce.

Jestli si stále nejste jistí, jestli by vás Skull and Bones bavilo, příští týden si ho můžete zdarma vyzkoušet. Od 8. do 11. února bude probíhat otevřený betatest na PC, PlayStationu 5 i Xboxu Series S|X. Postup se vám následně přenese do plné verze a také už bude v provozu funkce hraní mezi platformami.

Pořádnou porci obsahu má každopádně hra nabídnout už při vydání. Těšit se můžete například na tuhé bitvy s pirátskými lordy, do kterých byste se měli pustit až v pokročilých fázích hry. To platí i pro world eventy, které navíc nemáte šanci zvládnout sólo. Bude tedy potřeba spojit se s dalšími hráči, abyste například zvládli udolat mořskou obludu. Za splnění každé takové události vás samozřejmě čeká šťavnatá odměna.

Když se zrovna nebudete pohupovat na vlnách, můžete se starat o svůj domovský ostrov. Ten poslouží nejen jako příbytek pro posádku, zároveň si z něj můžete udělat manufakturu pro výrobu všech základních zdrojů. Lepší části lodi a další vylepšení nejsou zadarmo a tohle bude jeden ze způsobů, jak se k potřebnému množství surovin dostat.

Pokud je pro vás kooperace tím ideálním stylem hraní, určitě vás potěší také raidy, kde musíte spolupracovat s dalšími pirátskými kolegy. V sérii bitev se probojováváte až k závěrečnému bossovi. Skull and Bones ale nebudou jen o spolupráci. PvP bude nedílnou součástí hry. V několika módech se můžete utkat s ostatními hráči. V jednom z nich se budete předhánět v nalezení pokladu.

Jelikož chce Ubisoft zachovat Skull and Bones čerstvé i nad rámec sezón, budou do hry přidávat také časově omezené události. Ve většině her, které tento styl používají, to znamená, že s blížícími se svátky můžete očekávat přísun tematických úkolů či kosmetických doplňků. Nutno uznat, že dlouhodobou podporu má v tomhle případě Ubisoft vcelku promyšlenou. Důležité ale je, aby si Skull and Bones dokázalo hráče získat hlavně při vydání. Jak to s ním dopadne, se dozvíme 16. února.