Sky: Children of the Light - výprava do nitra lidské duše | Recenze

Co baví Krásný relaxační zážitek

Nenáročná hratelnost

Skvěle zakomponovaný multiplayer

Nádherný svět k průzkumu Co vadí Náročné na hardware

Občasné pády aplikace 8 /10 Hodnocení

Hry v nás vzbuzují nejrůznější emoce a pocity. Dokáží nás děsit, rozesmát, rozplakat, pomoci uvolnit vztek nebo ho dokonce naopak nahromadit. Hry ovšem dokáží i hladit po duši, uklidňovat nebo hojit bolavé šrámy. Zdá se, že jedním ze specialistů na takové tituly je Thatgamecompany, které stálo za vznikem povedené indie adventury Journey z roku 2012. Titul tehdy postupem času zavítal na PS3, PS4, PC a také na mobilní iOS. Po velkém úspěchu tedy není žádným překvapením, že se vývojáři pustili do dalších podobných projektů a především pokračování, nebo přesněji řečeno do vývoje duchovního nástupce. Ten nese název Sky: Children of the Light a posouvá výsledný zážitek ještě o kousek dále.

Dar od boha

Abychom byli přesní, titul svou premiéru odbyl již dříve, konkrétně v létě 2019 v rámci iOS. Vývojáři se však nehodlali smířit pouze s jednou platformou, vydání pro Android tak byla jen otázkou času. A jak se zdá, čas se naplnil. Sky si totiž lze již několik dní zahrát také na této mobilní platformě. Hráči z celého světa se tak mohou přesvědčit nejen o kvalitách samotného titulu, ale především o citu a umu, kterým je Thatgamecompany obdařeno.



Z vizuálního hlediska je Sky naprostým pohádkovým klenotem

Sky: Children of the Light je tak trochu jiným herním titulem, než na které jsme běžně zvyklí. Nabízí jiné herní mechanismy, jiné vrstvy a cílí na jiné emoce. Nejde vlastně ani tak o hru v pravém slova smyslu, jde zejména o prožitek a vzbuzení pocitů. Vývojáři nepředkládají hráčům ucelené vyprávění v orámovaném herním světě, který by měl jasně nadefinovanou strukturu. Namísto toho zde máme duchovní filozofickou výpravu stimulující lidskou představivost a fantazii.

Duchovní zážitek

Duchovní nástupce velkolepého Journey představuje snovou pouť, během které budeme v nádherném světě osvobozovat padlé duše a umožňovat jim jejich cestu za věčným klidem. Prim tak hraje uzdravování a pomoc bližnímu. Sky je mírumilovným relaxačním zážitkem spojeným s katarzí. Tento silný meditativní zážitek dokáže hladit nejenom duši, ale zároveň vyvolávat pocit sounáležitosti a nutí k zamyšlení nad smyslem života obecně.



Sky je stejně jako Journey relaxačním a pozitivním titulem

Se svojí postavou se hráč pohybuje v nádherném světě plném těch nejidealističtějších krajinek, jaké si jen může lidská fantazie představovat. Prim hrají přírodní úkazy, hory, lesy, travnaté pahorky, jeskyně, tůňky či hustá a neprostupná oblaka. Přestože je herní náplň v obecné rovině určitým způsobem definována, není nikterak vázaná žádnou povinností. V tomto duchovním prostředí se lze pohybovat volně, objevovat jeho zákoutí a nechat se hýčkat krásnými výhledy a návalem těch nejsilnějších emocí.

Světlo v hlavní roli

Charakteristickým symbolem tohoto duchovního zážitku je světlo. Světlo, jako symbol lidského života a bezpečí. To je zde prostoupeno mírou vrchovatou a vývojáři jej staví na hlavní kolej. Zapalování svíček a předávání elementu světla, které je pojímáno jako symbol života, představuje klíčový prvek hratelnosti. Zapomeňte na staminu, zapomeňte na zdraví, tak jak nám jej prezentuje většina her. Vše se zde točí okolo světla, které se stává středobodem vesmíru. Právě díky němu je umožněn volný pohyb a celková existence.

Vše se zde točí okolo světla, které se stává středobodem vesmíru

Silný důraz navíc vývojáři kladou na sociální interakci. Ta má však ve hře opět zejména duchovní smysl. Sky: Children of the Light je do jisté míry multiplayerovým titulem, avšak vydává se naprosto odlišnou cestou. S hráči nebudete soupeřit a až na výjimky ani nikterak výrazně kooperovat, budete se s nimi však potkávat a předávat si zmiňované světlo. Společně s hráčem ve hře pohybuje množství šedivých transparentních postav anonymního charakteru.



Sociální prvek je ve hře až překvapivě propracovaný, avšak nenucený

Při vzájemném setkávání se je ovšem možné předat si plamínek života, čímž dojde k probarvení postavy, kterou můžete následovat. Důraz je kladen na sociální interakci, solidaritu a přátelství. Kdo by měl zájem, může v rámci chatu prohodit i několik vlídných slov. Svět je plný hráčů a je jen na vás, zda se k nim připojíte a navzájem si vypomůžete, nebo budete sdílet cestu mlčky.

Výše, dále a ještě lépe

Na tomto místě jistě mnoho čtenářů napadne otázka, co je vlastně na tomhle zábavné a v čem tkví hratelnost. Nutno poznamenat, že i tento silně meditativní a téměř éterický zážitek omamného charakteru nabízí do jisté míry lineární hratelnost. Ta, jak jsme již naznačili, je založená především na osvobozování duší a objevování krásného světa. Dalším klíčovým prvkem propojující celou hratelnost je létání. Pohybovat se můžete po svých, zdolávání překážek ovšem vyžaduje vznést se nad zem. To je umožněno díky speciální kápi, díky které lze plachtit. Postupným osvobozováním dušiček a zapalováním svíček dochází k určitému progresu herní postavy. Odměnou je potom např. možnost delšího letu, stejně jako celá řada customizací jako emotes, různé druhy účesů, oblečení a kápí.



Na své domácí půdě se můžete připravit na cestě a upravit si postavu

Herní svět je vskutku fascinující a svým ztvárněním ohromující. V kombinaci se silným filozofickým podtextem dokáže vzbudit nejrůznější emoce od údivu, obav, strachu, pocitu nekonečné svobody až po hluboké deprese. A to je přesně to, o co vývojářům jde.

Herní svět je vskutku fascinující a svým ztvárněním ohromující

Bohužel krutou daní za tento krásný svět je hardwarová náročnost. Huawei P30 Lite, na kterém byla hra recenzována se opravdu hodně zapotil, dokonce i na průměrné nastavení grafického výkonu. Samotnou hratelnost naneštěstí kalí také občasné pády aplikace, a to prosím globálně, i na mobilních zařízeních silnějšího výkonu. V tomto ohledu mají vývojáři ještě stále na čem pracovat. Naopak na standardním modelu P30 a Samsungu Galaxy S20 bylo možné nastavit nejvyšší grafické detaily a titul běžel bez jediného cuku. Telefony se ale opravdu viditelně zahřívají, což je vzhledem ke grafické náročnosti pochopitelné.

Hratelnost je koncipována na šířku zařízení, ocenit musíme víceméně jednoduché a intuitivní ovládání klasického střihu, kdy levá ruka ovládá pohyb, pravá potom otáčení a případnou akci. Titul naštěstí nekalí žádné otravné reklamy, což by vzhledem k obsahu bylo naprosto zabijácké. Kdo by měl nějakou tu zbytečnou kačku, může jistě směle investovat a pořídit si zejména kosmetické vylepšení. Jde však o možnost, nikoli nutnost. Závěrem ještě zmiňme, že jde o free-to-play titul, takže by nikdo neměl moc váhat.

Verdikt Sky: Children of the Light je netradičním herním zážitkem, který se vymyká všem představám o hraní jako takovém. Jde o krásnou duchovní cestu s filozofickým podtextem, která hledá pomyslné mosty mezi realitou a fantazií. Je plná nejrůznějších emocí, odkazů a alegorií. Nabízí uklidnění a prostor k zamyšlení celkově. Tohle úchvatné vyprávění sice není pro každého, ale cestu ke svým hráčům si jistě najde. Bude tomu zejména pro krásný svět a spoustu inovativních nápadů. Chcete-li ze sebe smýt špínu všedních dnů, máte jedinečnou příležitost.

Hra byla recenzována na telefonech Huawei P30 a Samsung Galaxy S20.