Skydance s Marvelem pracuje na příběhové akční adventuře. Tým vede Amy Hennig

Se Strážci galaxie to nedopadlo vůbec špatně a je vidět, že o herní adaptace komiksovek od Marvelu mají hráči zájem. Dnes se ke studiím, kterým Marvel propůjčil svoji licenci, přidal tým Skydance New Media, pro který to bude první velký projekt. Máme se těšit na narativní akční adventuru s originálním příběhem vytvořeným čistě pro potřeby hry zasazenou do Marvel Univerza.

Studio dala dohromady dvojice zkušených vývojářů. Amy Hennig můžete znát hlavně díky Uncharted. Julian Beak pak do Skydance New Media přešel z Electronic Arts. Se svým týmem prý chtějí protlačit novou kategorii interaktivní zábavy zaměřené na příběh, kterou označují jako "průlomové spojení her, filmu a televize".

"Nemůžu si představit lepšího partnera pro naši první hru, než je Marvel. Marvel Universe symbolizuje akci, záhady a napětí adventurního žánru, který zbožňuji a dokonale se hodí k interaktivnímu zážitku. Je pro mě ctí, že můžeme vyprávět originální příběh se vší lidskostí, komplexností a humorem, a že můžeme umožnit hráčům zahrát si za hrdiny, které milují," uvádí Hennig v tiskové zprávě.

"Amy nasazuje laťku příběhových adventur už dlouho a jsme rádi, že takový talent a zkušenosti uplatní v týmu New Media ve Skydance," říká Jay Ong, výkonný vicepresident a ředitel Marvel Games. "Jejich ambice a vize tvořit inovativní zábavu za pomoci Marvel IP byla zřejmá už po prvním setkání. O více se s fanoušky podělíme až přijde správný čas."

