Skyrim babička si dává od Youtube pauzu, vadí jí rýpalové v komentářích

Shirley Curry má na Youtube přes 832 tisíc odběratelů, kteří radostně hltají její tvorbu spojenou s The Elder Scrolls V: Skyrim. Díky svojí oblibě této hry ostatně získala i svoji internetovou přezdívku Skyrim babička. Nyní si ale dá od zveřejňování videí ze hry pauzu. Někteří z diváků totiž čtyřiaosmdesátiletou babičku na síti nešetří a mají nepříjemné poznámky třeba k tomu, jak a co hraje. Rýpavé komentáře Shirley nenese lehce a v zájmu svého zdraví si tak prý chce odpočinout. Po krátké pauze bude videa zveřejňovat s většími rozestupy.

"Můj krevní tlak je šíleně vysoko, jsem vystresovaná. Musím to dostat pod kontrolu. Některé komentáře mě až moc rozčilují," vysvětlila Curry. "Vím, že bych neměla takovým věcem dovolit mě stresovat, ale je to tak. Od teď budu odpovídat velmi málo komentářům a hodně jich budu mazat. Nepotřebuju, aby mi neustále někdo říkal, co mám a nemám hrát. Dívám se na všechny hry, jsem hráčka a kdybych je chtěla hrát, hrála bych je. Nemusím se obhajovat. Pokud chcete tohle dělat, běžte a hrajte ty hry sami a mě nechte hrát tu moji. Nebo se dívejte na někoho jiného," pokračovala s tím, že ráda hraje dle svého a nemá ambice udělat všechno, co ve hře jde.

"Už si ani nahrávání neužívám. Není to zábava. Cítím se jako pod mikroskopem. Mnohem více se bavím a užívám si, když hraji prostě sama. Když mě lidé sledují, vystavuje mě to stejně jako každého hráče většímu tlaku," objasňuje, proč si chce dát pauzu. V dřívějšku si díky svojí popularitě Shirley Curry vydobyla například možnost stát se NPC postavou v následujícím dílu The Elder Scrolls, který by si prý moc ráda zahrála, ale má obavy, že se jí to nemusí poštěstit. Přidat si ji je možné také do Skyrimu pomocí modifikace.