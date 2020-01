Skyrim babička už brzy dorazí do své milované hry jako modifikace

Minulý rok spustila Shirley Curry jako Skyrim babička na internetu obrovskou vlnu sympatií a hráči brzy do světa poslali petici za umístění osmdesátileté dámy do následující hry ze světa The Elder Scrolls. Přání nakonec Bethesda splnila a Shirley už za sebou má i návštěvu vydavatele, která posloužila zároveň pro nahrávání. Aby se Skyrim babička podívala i do hry, na které strávila tolik času, museli ovšem fanoušci sáhnout k modifikaci. Ta teď má dorazit a obsahovat bude vlastní úkoly, interakce a bude namluvená Curry samotnou.

I have a surprise this morning!! Here is the link to the short trailer and commentary about my modded character for Skyrim, which several modders have been working on!! We're very hopeful the mod will be available soon!https://t.co/OLt3HmL2TJ



