Skyrim ve výroční edici přidává nové zbroje, rybaření i questy z Morrowindu a Oblivionu

Už to bude 10 let od chvíle, co Skyrim dorazil na PC, Xbox 360 a PlayStation 3. I po tolika letech patří mezi ta nejlepší fantasy RPG herní historie a Bethesda si je toho vědoma. Od vydání ho totiž dostala snad na každou větší platformu a vydáváním nových edicí nešetří. Ani na letošní výročí se nezapomnělo. Anniversary Edition nabídne docela slušnou porci nového obsahu, která byla blíže představena v novém videu.

I majitelé Special edice, která vyšla před 5 lety, se mohou těšit na čtveřici nových přírůstků. Saints & Seducers přidává dvojici nových příběhů. Survival otestuje vaše schopností přežívání ve zdejších nehostinných krajinách. Nově si také budete moci zarybařit.

Samotná Anniversary edice je o něco nabitější. Celkově obsahuje přes 500 přídavků, které vznikly v rámci Creation Clubu. Do toho spadá například i Ghosts of the Tribunal, což je rozšíření, ve kterém najdete zbraně a vybavení z Morrowindu. V dalším z nich pak dojde na věci, které dobře znáte z Oblivionu.

Tím ale ještě Bethesda se Skyrimem neskončila. Na The Elder Scrolls VI si ještě nějaký ten rok počkáme, takže se ani nedivíme, že od něj ještě nedávají ruce pryč. Chystá se i vylepšená verze optimalizovaná pro konzole Xbox Series S|X a PlayStation 5. Ohledně jejího vydání se ale zatím o více informací nepodělili.

Skyrim: Anniversary Edition vychází 11. listopadu na PC, Xbox One a

PlayStation 4

