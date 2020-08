Slavné herní soundtracky: legendární songy série FIFA

Téměř každý soundtrack ze série FIFA obsahoval alespoň jednu píseň, ze které se stal hit nebo si přinejmenším získala srdce všech fotbalových nadšenců, kteří se rozhodli proběhnout po zeleném pažitu na obrazovkách svých televizí a monitorů. My teď vybíráme ty nejlepší písně, co se za více než dvacet let fotbalového šílenství ve virtuálním prostředí urodily. Slavné herní soundtracky: Tony Hawk's Pro Skater 1-4 20. MGMT - Kids (FIFA 09) Na ročníku FIFA 09 jsem sice nestrávil tolik času jako na mnoha jiných, které se zde objevují, ale i přesto nemohu tuto píseň ani po letech dostat z hlavy. Důvod je dost možná jednoduchý. Pokud jste si ji totiž někdy našli i mimo fotbálek od EA, mohl se vám zarýt do paměti její videoklip, který je v lepším případě nezapomenutelný. V horším případě místy až traumatický. Zvětšit video 19. Ladytron - Ace of Hz (FIFA 11) FIFA 11 pro mě znamenala velký přelom z toho hlediska, že předchozí ročníky jsem si čutal pouze u sebe doma na obrazovce, především na konzolích, ale právě s tímto dílem jsem začal kopat do míče také v online prostředí a snažil se ještě více zlepšovat a všechno dělat tak dobře jak jen to šlo. A proto něco právě z jedenáctky nesmí chybět v mém seznamu. Pro mě je to možná trochu překvapivě Ladytron - Ace of Hz. Tato píseň mi přišla od zbytku tak odlišná, že je to ta první, co se mi při vzpomínce na FIFA 11 vybaví. Zvětšit video 18. Muse - Supermassive Black Hole (FIFA 07) FIFA 07 u mě má také z hlediska písní jasného favorita. Je jím Supermassive Black Hole od Anglické rockové partičky Muse. Hned první moment, kdy se v této písni rozezní kytary je natolik ikonický, že pokud jste ročník 07 hráli nejspíše se vám při něm okamžitě vybaví i celé menu hry tak jako mně. Zvětšit video 17. Billie Eilish - You Should See Me in a Crown (FIFA 19) Svojí troškou do mlýna u série FIFA přispěla i jedna z nejoblíbenějších zpěvaček současnosti Billie Eilish. Ve fotbalovém titulu se však neobjevila jedna z jejích nejúspěšnějších písní. EA sáhli po You Should See Me in a Crown, která se podobně jako některé další v našem seznamu vymykaly zaběhlému standardu energických a svižných rytmů a místo toho sázejí na trošku jiné motivy. Jde o příjemné vybočení ze stereotypu, které se prostě zaryje do paměti. Zvětšit video 16. Madeon - Finale (FIFA 13) Skupina Madeon se stala oblíbencem fanoušků série FIFA díky písni Finale. Ten se objevil nejen v ročníku FIFA 13, ale také ve hře PlayStation All-Stars Battle Royale. Myslím si, že tento ročník byl z hlediska soundtracku za poslední desetiletí jedním z těch nejslabších a právě Madeon byli světlým bodem v jinak nepříliš výrazném prostoru vyplněném šedí. Zvětšit video

15. The Dandy Warhols - We Used To Be Friends (FIFA 2004) Tady se musím přiznat, že mi vůbec původně nedocházelo, že se tahle skladba objevila i ve fifě. The Dandy Warhols poslouchám docela často a jde tak spíše o čistě osobní preferenci, která se mi ve skutečnosti do paměti nezaryla jako píseň fotbalová, ale když už ve hře je, zmínku v mém žebříčku jí nemůžu upřít, protože si ji ke hraní FIFA pouštím ještě dnes. Zvětšit video 14. Franz Ferdinand - Tell Her Tonight (FIFA 2005) Skotská alternativní rocková skupina vyprodukovala především v polovině minulého desetiletí rovnou několik hitů. Mezi nejznámnější patří třeba Take Me Out. I ostatní tvorba této kapely má však své nezpochybnitelné kvality. Jinak tomu není ani u písně Tell Her Tonight, která se objevila v ročníku FIFA 2005. Zvětšit video 13. Fatboy Slim - The Rockafeller Skank​ (FIFA 99) Že si umějí v EA vyhrát s filemčky se potvrdilo už v ročníku 99, pro jehož úvodní video propůjčil píseň The Rockafeller Skank (jinak také známou jako Funk Soul Brother) slavný DJ Fatboy Slim. Že jde o píseň, která se svojí energií nesmírně hodí k počítačovým hrám i po dvaceti letech dokazuje i fakt, že ji v nedávné době použili například tvůrci čtvrtého dílu Crashe Bandicoota pro trailer, kterým nová dobrodružství oblíbeného vačnatce odhalili. Zvětšit video 12. Flogging Molly - To Youth (FIFA 2005) Flogging Molly patří mezi unikátní skupiny ve světě hudby a kombinací punk rocku a tradičních irských nástrojů vytváří unikátní hudební zážitek jemuž se ze známějších skupin podobají snad jedině Dropkick Murphys. Funguje to až překvapivě dobře a díky tomu se s písní To Youth mohou tito chlapci z Los Angeles pyšnit mimo jiné i tím, že si je EA vybralo pro obohacení FIFA 2005. Zvětšit video 11. Kaleo - Way Down We Go (FIFA 16) Píseň Way Down We Go má už na první poslech trochu ponuřejší nádech než bychom asi od většiny podkresu pro menu ve fotbalové hře čekali. Přece jenom fotbal má být o radosti ze hry a zde ji spíše tlumíme. I tak ale jde o jednu z těch písní, které se vám za tu dobu, co hrajete a pobýváte v menu, vryje do paměti a i po letech si na ni rádi vzpomenete a poslechnete si ji znovu. Zvětšit video

10. Imagine Dragons - On Top of The World (FIFA 13) Kaleo zamířil dolů, Imagine Dragons zase na úplný vrchol světa. Jejich nesmírně pozitivní píseň On Top of The World není úplně typickým kouskem z jejich portfolia, ale svým nábojem vždy vykouzlila při listování přestupním trhem úsměv na tváři a sem tam i nějaké to zavrtění se do rytmu. Byť třeba v sedě a za držení ovladače v ruce. Zvětšit video 9. Gorillaz - 19-2000 (FIFA 2002) Kdo by neznal Gorillaz. Toto alternativní uskupení se proslavilo koncem devadesátých let a díky charakteristickému hlasu a specifickým animovaným klipům se okamžitě nesmazatelně zapíše do paměti každému, kdo na něj narazí. I proto skoro po dvaceti letech nezapomínáme na to, jak skladba 19-2000 doprovázela ročník 2002. Zvětšit video 8. Aviici - Nights (FIFA 15) Na planetě je asi celkem málo lidí, kteří by si při zmínce o švédovi Aviicim nevybavili blonďatého chlapíka, jehož úmrtí před dvěma lety oplakal celý svět. Mezi jeho nejpopulárnější tvorbu patří i píseň Nights, která ač nejsem jeho fanouškem, bezesporu patří ke zlatému hřebu toho, co se v sérii FIFA objevilo. Zvětšit video 7. Blur - Song 2 (FIFA Road to World Cup 98) Kdo nepamatuje, nejspíše bude při názvu chvíli tápat a přemýšlet, jestli jsem tuhle píseň nevytáhl z nějaké pirátské složky a nezapomněl dohledat, jakže se jmenuje. Není tomu tak. Song 2 je další z řady ukázek toho, jak skvěle nastartovat hráčovo nadšení pro hru. Pojí se se začátky série FIFA, protože obohatil už ročník FIFA Road to World Cup 98 v podle mě doposud jednom z nejpovedenějších vstupních filmečků fotbalové hry. Na svoji dobu šlo o opravdu působivou podívanou. Zvětšit video 6. Pendulum - Hold Your Color bi-polar remix (FIFA Street 2) Upřímně řečeno, u FIFA Street 2 jsem strávil tolik času, že kdybych opravdu vypisoval všechny skladby, které bych do seznamu umístil, možná by to vydalo i na samostatný žebříček. Jako reprezentativní kousek zde však umisťuji píseň Hold Your Color od světoznámé drum and bass skupiny Pendulum. Určitě si vybavíte i jejich další hity jako byl Witchcraft nebo Watercolour. Zvětšit video