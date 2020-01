Slavné herní soundtracky: Tony Hawk's Pro Skater 1-4

Další píseň z prvního Tony Hawka, tentokrát od punkerů z Dead Kennedys. Vztahuje se k ní mimo jiné zajímavá historka, kdy se skejťácké modly zeptali, jakou hudbu by do hry chtěla. Právě Dead Kennedys byla jedna z prvních voleb, ale kvůli nevybíravému slovníku se Tony bál, že jejich písně nepůjde použít. Nakonec se ale přece jenom do hry kapela dostala díky songu Police Truck, což bylo trochu paradoxní. Její text totiž neobsahuje ty nejpeprnější výrazy v angličtině, ale sám o sobě není zrovna dětskou pohádkou na spaní. Když za Tonym přišli s možností Police Truck do hry umístit, zeptal se překvapeně „Slyšeli jste vůbec o čem ta píseň je?“.

Skejty a hip-hop jsou spojení, které naskočí asi každému při pohledu na chlapíka s vytahanými kaťaty, odřenými koleny a prknem v ruce. Tento žánr tedy rozhodně nemůže zůstat v našem seznamu nezastoupený a jednu z nejoblíbenějších písní jsem si zde našel ve třetím dílu Tony Hawka, který obsahoval If You Must od amerického rappera Del the Funky Homosapien.

Na třinácté příčce se posuneme k ještě tvrdšímu žánru hudby a mrkneme na metalovou skupinu Powerman 5000 s jejich songem When Worlds Colide. Ve chvíli, kdy se rozjel její refrén a vy jste měli rozjeté kombo, bylo skoro nemožné ho pokazit, prostě jenom protože do sebe vše tak dokonale zapadalo. Když už se tak ale stalo, bylo to dost možná jenom tím, že jste si souhlasně pokyvovali hlavou do rytmu.

You od americké punkové kapely Bad Religion už hraje na mnohem méně optimistickou notu, ale možná i právě tím si našla cestu do seznamu toho nejlepšího, co si z Tony Hawka a jeho soundtracků vrývám do paměti i když obecně bývá spíše opomíjená.

Seřadit písničky z této série do nějakého žebříčku s konkrétními příčkami je vlastně docela nevděčný úkol. Přece jenom se nám asi každému do paměti vrylo něco jiného. Základ bude ale nejspíše dost podobný a především můžeme říct, že si do dnešního dne při každém z těchto songů jako první vybavíme, jak se náš skejťák rozjíždí dolů z rampy, aby předvedl to nejkrutopřísnější kombo na světě. U mě se do první patnáctky ze zadních pozic probojovaly tyto písně.

Hudba ve hrách vždy byla a je kapitolou samou pro sebe, ke které se rádi vracíme, takže jsme se rozhodli vytvořit sérii speciálů, která vzdá hold právě tomuto odvětví. V dnešním speciálu vybíráme to nejlepší z herních soundtracků a bereme si na paškál nejoblíbenější skejťáckou legendu Tonyho Hawka a jeho dlouhou dobu zcela bezkonkurenční skejťáckou arkádu, která se doslova hemžila hitovkami světové hudební scény. Právě svým nabušeným soundtrackem nasadila korunu svého času vynikající hratelnosti. Na Tonyho divočení na prkně jsem strávil nezanedbatelnou část dětství i pozdějších let a toto jsou mé nejoblíbenější kousky ze soundtracků počátečních dílů série, na kterých jsem nahrál nejvíce času.

Americké hip-hopové uskupení N.W.A. se svojí písní Express Yourself patří k tomu absolutně nejlepšímu, co se ve skejťácké arkádě s Tony Hawkem kdy objevilo a najde se asi jenom málo lidí, kteří by to popírali a jejich píseň Express Yourself si neoblíbili. Ještě teď si vzpomínám, jak jsem ji s nadšením poslouchal i deset let po vydání hry a vlastně poslouchám i dnes. A stejně tak nezapomenu, jak jsem se radoval vždy když jsem ji ještě jako dítě slyšel v televizní reklamě (reklama to ovšem asi nebyla sama o sobě tak super, protože jediné, co si z ní pamatuji je právě píseň).

Asi nejzvláštnější a přesto jedna z nejoblíbenějších písní ze soundtracků Tony Hawka vůbec. Objevila se v prvním Tony Hawk´s Pro Skater a ačkoliv svým tempem nebyla typickým kouskem, který by to s vámi rozjel na plný pecky, rozhodně se u ní jezdilo více než obstojně. Není divu, že právě společně s Dead Kennedys byli Primus na čele seznamu skupin, které chtěl Tony Hawk do své první hry dostat.

Jedna z legendárních písní, která se proslavila již dávno před tím, než se objevila v počítačové hře. V době vydání THPS 3 to pro mě byla jedna z nejvíce charakteristických písní, které se ve hře objevily a občas jsem hned na začátku jízdy dokolečka dával pauzu a volil možnost "retry" jenom proto, abych ke svému dalšímu pokusu dostal zrovna Blitzkrieg Bop. O to více potom bolelo, když jsem hned první pokus o efektní trik pokazil a skončil na zemi.

Další kousek z třetího THPS už vám asi dává nápovědu, která z her se postupně stala mojí nejoblíbenější. Nebo se mi alespoň její soundtrack nejvíce zaryl do paměti. Opět tu máme trochu tvrdší muziku z dílny skupiny Camp Kill Yourself v tomto případě nepochybně svému umístění v žebříčku vděčí především za svůj chytlavý kytarový riff, který po poslechu ještě nějakou dobu vždy nejde vymazat z hlavy.

Dostáváme se do první desítky a zde už narazíme na jména, která budou známá mnohem širšímu poli posluchačů. Ne, že by první část našeho seznamu neměla zvučná jména, ale přece jenom to ještě není to nejslavnější, co se ve hrách Tonyho Hawka objevilo. Nedivte se tak, pokud vám tyto písně budou známé i přesto, že je nemusíte mít s ježděním na prkně vůbec spojené.

Jdeme do absolutního finále. Zde už vám mohu prozradit, že možná budete zklamaní z některých umístění, protože do seznamu se nám vůbec nevešla i řádka pořádně našlapaných písní. Jako čestné zmínky bych tedy alespoň v textu určitě uvedl třeba T.N.T. od AC/DC, Sex Pistols s jejich Anarchy in the UK nebo unikátní kombinaci Anthraxu a Public Enemy s písní Bring The Noise. Teď už ale od čestných zmínek přejděme k vrcholku našeho seznamu.

5. Bodyjar - Not The Same (THPS 3)

Pro mě jedna z písní soundtracku Tonyho Hawka, na které jsem nikdy nezapomněl. Jediné, co mi na ní vždycky trošku vadilo je, že má tři minuty a musel jsem tak na konci herního kola opravdu máknout, abych potahal kombo ještě další minutu v kuse a mohl si ji tak poslechnout celou. Na druhou stranu ale šlo o solidní motivaci k tomu, aby se ve hře neustále zlepšoval.

4. The Suicide Machines - New Girl (THPS 1)

Těsně pod bednou nám končí další skačková pohodička říznutá trochou punku, tentokrát od The Suicide Machines. Píseň New Girl obohatila hned první díl, který ostatně sám Tony Hawk označil za svůj nejoblíbenější při nejmenším z hlediska soundtracků. Tato píseň patřila jednoznačně k tomu nejlepšímu, co jste si mohli přát poslouchat při sbírání písmenek S-K-A. Jo a pak jste ještě vlastně potřebovali T a E. Na to se ale v tomto případě občas zapomnělo.

3. AFI - Boy Who Destroyed The World (THPS 3)

Já vím, já vím. Chtělo by to trošku rozmanitosti. Zase ten zpropadený Tony Hawk´s Pro Skater 3. Pravdou ale je, že Boy Who Destroyed The World od rockové kapely AFI byl jednou z nejrozjetěších písní, která pasovala ke každé dokonale rozběhnuté jízdě a pokud jste chtěli sekat jeden kickflip za druhým a prokládat to neohroženým grindováním všeho v okolí, málokterá píseň k tomu pasovala lépe.

2. Rage Against the Machine - Guerrilla Radio (THPS 2)

Rage Against the Machine je obecně dost populární skupina na to, aby se dostala do přehrávacích zařízení každému, kdo netrpí odporem k poslechu tvrdší muziky. V kombinaci s prvky rapu potom asi není vůbec divu, že si alespoň některá píseň této kapely našla cestu do soundtracku skejťácké akce a rovnou si vydobyla stříbrnou příčku v našem seznamu. Z mého pohledu jde jednoznačně o to nejlepší, co se objevilo v prvním pokračování série.

1. Motörhead - Ace of Spades (THPS 3)

Tady to asi nemohlo dopadnout jinak a nejspíše jste to i tušili. Ace of Spades bylo, je a bude jedním z nejkrutějších songů, které se v Tony Hawkovi vyskytly a velké procento hráčů této pouliční arkády ho řadí na špičku. Já mezi ně patřím taky. Rozjet se totiž do nového kola za burácení kytar Motörheadu je jeden z nejlepších pocitů, které můžete v herním světě mít a zaručeně na něj ještě dlouhé roky po posledním hraní nezapomenete.

Které písně si našly cestu nejhlouběji do vašich srdcí a přehrávacích zařízení? Chybí podle vás něco neopomenutelného v seznamu? Podělte se s námi o své nejoblíbenější kousky z této série v diskusi.