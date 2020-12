Sledujte charitativní stream s hrou Watch Dogs Legion a Xboxem

Stream se uskuteční dne 16. prosince 2020 od 16:00 do 00:00 na YouTube kanálu herního pořadu Re-Play. Na stream přijali pozvání VIP osobnosti, a to zpěvák a frontman kapely Monkey Business - Matěj Ruppert, herec a fotbalista Jakub Štáfek a také herní streameři Pavel „Herdyn“ Mikeš a Josef „Artix“ Trojan. Celým streamem bude provázet herní novinář a moderátor Mikoláš Tuček. Diváci mohou přispět formou „donatu“ přes platební bránu PayPal na webu Gaming4Good.

Pro diváky je připraven nejen zábavný obsah, ale také soutěž o hodnotné ceny v podobě konzole nové generace Xbox Series S a merchandising Watch Dogs Legion. Ceny do soutěže věnovali pořadatelé streamu a generální partner streamu JRC Gamecentrum. Mediálním partnerem streamu je herní pořad Re-Play.

Anna Kubica, brand manager hry Watch Dogs Legion dodala: „Jsme velmi rádi, když můžeme spolu s propagací hry přispět i na dobrou věc. Jsem mile překvapena, jak se lidé dokážou spojit a zapojit, když se jedná o takovouto charitativní akci. Není to obrovská událost, ale vždy kolem Vánoc jsme citlivější na situaci lidí kolem nás, kteří nemají takové štěstí v životě jako my a proto je skvělé udělat alespoň něco málo pro dobrou věc. Děkuji předem všem, kteří se do pomoci zapojí a také celému týmu za organizaci této události.“

Zdroj: TZ