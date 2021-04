Sledujte odhalení závodů Test Drive Unlimited: Solar Crown

Už je to pěkně dlouhá doba, co jsme naposledy vyjeli do prosluněných ulic tropických ostrovů v kultovní závodní sérii Test Drive Unlimited a nyní se schyluje k jejímu návratu. Očekávané pokračování nové generace nese jméno Solar Crown a po nedávném oznámení se nám konečně plnohodnotně ukáže už dnes v 15:00 hodin našeho času. Stačí si naladit video níže a čekat.

Hráči budou proti sobě soupeřit v soutěži Solar Crown a zvedat reputaci své postavy v závodnické komunitě. Můžete také očekávat přizpůsobování své postavy a bohatou customizaci aut.

Ve hře bude také tradičně spousta svobody a o reálnost herní fyziky se má postarat engine vyvinutý pro tituly řady WRC. Kreativním ředitelem projektu Test Drive Unlimited: Solar Crown bude Alain Jarniou, který měl na starosti také Test Drive Unlimited 2.