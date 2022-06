Sledujte přímý přenos akce Xbox + Bethesda Games Showcase 2022

Jedna z největších akcí po úvodním večeru Summer Game Festu je tu.

Již za několik minut oficiálně startuje jedna z největších prezentací letošního léta - konference platformy Xbox a vydavatelského domu Bethesda. Vše startuje dnes, 12. června od 18:30 hodin našeho času a těšit se rozhodně máme na co.

Z již oznámených her je jich hned několik, o kterých jsme neslyšeli už delší dobu. Mezi favority rozhodně patří fantasy RPG Avowed od Obsidianu. V tomto studiu se chystá také The Outer Worlds 2. Playground Games by zase mohli už mít připravenou pořádnou ukázku z nového Fable. Vedle toho můžeme zmínit třeba RedFall od Arkane Studios, Perfect Dark od The Initiative a něco by nám mohlo představit i The Coalition. V neposlední řadě se snad už dočkáme i oznámení data vydání druhého Hellblade.

Není to ale jen o Xbox Game Studios. Letos už musíme brát v potaz i Bethesdu. Tam bude určitě tím hlavním sci-fi Starfield. Jsme také velmi zvědaví, jestli nám Machine Games předvedou svého Indiana Jonese nebo nového Wolfensteina. I když bychom samozřejmě rádi viděli i nové The Elder Scrolls, docela pochybujeme, že se během prezentace ukáže.