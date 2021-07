Sledujte přímý přenos herní akce EA Play Live

EA už od roku 2016 pořádá svoji sólovou akci a zatímco předtím se většinou pořádala během hlavní sezóny E3, letos to je jinak. Na novinky od Electronic Arts jsme si museli počkat až na konec července.

I když EA za poslední roky sklízí jeden průšvih za druhým, tak stále mají v repertoáru několik titulů, které hráči netrpělivě vyhlíží. O jeho podstatnou část se zasloužilo studio Bioware. I když už toho z původního vývojářského týmu moc nezbylo, tak tituly jako Mass Effect a Dragon Age zkrátka lákat budou. Za nás je více pravděpodobné to, že se ukáže druhé jmenované, tedy Dragon Age 4. O jeho vývoji už víme pár let, ale viděli jsme zatím pouze pár artworků. Nicméně už je čas alespoň na krátkou ukázku.

Oproti tomu je šance, že se ukáže nový Mass Effect, docela mizivá. Krátký teaser, který jsme viděli během posledních The Game Awards, nese název The Next Mass Effect, což naznačuje, že je vývoj teprve v začátcích.

EA má ale i další želízka v ohni. Už je samozřejmostí, že se v plné parádě představí Battlefield 6 . Kromě toho je tady ale také Skate 4 , o kterém toho víme podobně, jako o výše zmíněném Mass Effectu.

