Sledujte přímý přenos herní akce Nintendo Direct

Zatímco během Summer Game Festu na Nintendo nedostalo, veletrhu E3 se tuto japonskou společnost podařilo zaujmout. Společnost oznámila, že jejich prezentace proběhne klasickým Direct stylem a uvidíme 40 minut trailerů ohledně toho, co míří na Nintendo Switch. Kromě toho bude v následujících třech hodinách probíhat stream, během kterého budou některé novinky představeny detailněji.

Vody kolem Nintenda jsou neklidné ale už nyní. Ještě před tím se totiž má představit vylepšená verze Switche. Spekulací už po internetu kolují desítky. Prý má podporovat rozlišení až 4k a vylepšení čeká také samotný dok. Podle úniků má být představena v pátek 4. června. Cenovka pak má být 399$. Tohle všechno ale berte s rezervou. Přeci jen nic potvrzeno zatím není.

Teď už ale ke hrám. Podle spekulací bychom se měli dočkat pořádné ukázky z nové Zeldy, i když její vydání je stále daleko. My jsme ale hlavně zvědaví na to, jestli Nintendo konečně promluví o jejich dlouho vyvíjených projektech. Do toho spadá Byonetta 3 nebo Metroid Prime 4 . Ohledně Metroidu se spekuluje také o vydání vylepšené trilogie k příležitosti oslavy 35. výročí.

Nintendo Direct startuje 15. června od 18:00 hodin našeho času. Sledujte s námi na streamu níže!