Sledujte přímý přenos herní konference Koch Primetime

Po úvodu do letních herních výstav tu máme konkrétnější konferenci, která se soustředí na vydavatelský dům Koch Media. Jméno společnosti vám jistě není cizí, pokud jste v posledních letech sledovali situaci ohledně skupování vývojářských studií po celém světě. Její herní odvětví už je tak velké, že si vyslouží svoji vlastní prezentaci.

Co všechno nás čeká? S jistotou uvidíme kupříkladu připomínku vydání King's Bounty II, které už jsme si měli zahrát na začátku roku, ale přišel ještě jeden odklad navíc. Tak snad se v srpnu konečně dočkáme. Dále z již oznámených projektů očekáváme, že se na scéně ukáže například Shadow Warrior 3 nebo Evil West.

My jsme hlavně zvědaví na doposud neoznámené novinky. V repertoáru studií Koch Media, respektive Deep Silver, je totiž také Warhorse Studios. Snad nikdo nepochybuje o tom, že už pár let v tamních kancelářích vzniká nějaký nový projekt. Ať už to bude pokračování Kingdom Come nebo úplně jiná značka, rozhodně jejich novinku budeme pečlivě sledovat.

Koch Primetime startuje 11. června od 21:00 hodin našeho času. Sledujte s námi na streamu níže!