Sledujte přímý přenos herní konference Ubisoft Forward

Na konferenci Ubisoftu se vždy těší velký počet hráčů, kromě velkých pecek vždy dorazí s nějakým tím překvapením na konec a letos to doufejme nebude jinak. Tento francouzský gigant docela nedávno vypustil do světa informaci ohledně toho, že se v budoucích letech chystá razantně změnit svoji strategii. Je to tedy možná naposled, co od Ubisoftu uvidíme za rok 3-4 velké tituly. Dle slov jejich vedení chtějí dát větší prostor free-to-play hrám. Toho je důkazem i nedávné odhalení The Division: Heartland .

Odhadujeme ale, že velký prostor z prezentace bude věnovaný titulům, o jejíchž existenci už delší dobu víme. Kvůli událostem minulého roku došlo nejen u Ubisoftu k celé řadě odkladů, takže je potřeba nejdříve všechno dohnat. Například fanoušci série Far Cry by rozhodně neměli přijít zkrátka. I když už se Far Cry 6 představilo v plné parádě tento týden, tak bezesporu nebudou chybět další informace ohledně této očekávané novinky.

Ubisoft Forward startuje 12. června od 21:00 hodin našeho času. Sledujte s námi na streamu níže!