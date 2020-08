Sony nám v pravidelných dávkách dává nahlédnout pod pokličku toho, co se chystá na platformu Playstation a i když v dnešní akci prý nemáme očekávat nic, co by se týkalo konzole Playstation 5 samotné, rozhodně bude o co stát.

Máme se podívat, co v nejbližší době dorazí na PS4 i PS5, případně PS VR a my tak dostaneme přehled, na co se těšit koncem roku. Stream začíná dnes klasicky od 22:00 hodin večer našeho času a ke shlédnutí je níže.