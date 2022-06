Sony chystá další ochutnávku toho, na co se těšit na jejich platformě.

Červnová akce Sony, State of Play, je za rohem a v čerstvé půlhodině bychom se měli podívat na celou řadu novinek, co se chystají na platformu Playstation 5. Společnost už dříve odhalila, že se máme dočkat několika odhalení od studií třetích stran a také pohled do zákulisí několika PS VR2 her.

Přenos začíná přesně o půlnoci, 3. června a sledovat jej můžete s námi na odkazu níže!