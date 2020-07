Sledujte přímý přenos z akce Xbox Games Showcase

Když jsme se před nějakou dobou dočkali gameplay prezentace očekávaných her na konzoli Xbox Series X, byli jsme řekněme trochu zklamaní. Nešlo totiž o opravdovou prezentaci her, ale spíše o snůšku trailerů z next-gen světa. Microsoft se to ale bude snažit napravit v dnešní akci Xbox Games Showcase.

Mají se totiž vytasit opravdu těžké kalibry v čele s Halo Infinite a doufejme, že se dočkáme i nějakého toho oznámení, jako nového Fable či závodů Forza Horizon. Každopádně se konečně máme mít možnost podívat na záběry z her, o což jde především.

Přenos startuje dnes, 23. 7. od 18:00 hodin našeho času.