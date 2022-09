Sledujte přímý přenos z herní akce Ubisoft Forward

Ubisoft odhaluje své nadcházející projekty malého i velkého kalibru.

GamesCom oficiálně skončil, někteří vydavatelé však stále připravují své vlastní konference a akce, na kterých chtějí strhnout pozornost na své hry. Jedním z nich je i Ubisoft, který si na dnešek připravil svou akci Forward.

Na ní se můžete těšit na celou řadu očekávaných hitů i nových odhalení, které propálila dřívější šuškanda a úniky. A co že se ukáže? Především všichni čekají na oficiální odhalení nového dílu ze série Assassin's Creed (nebo rovnou několik her?), battle royale spin-off The Division, připomenutí pirátského dobrodružství Skull and Bones a řadu dalších.

Přímý přenos začíná dnes, 10. září od 21:00 hodin našeho času.