Sledujte State of Play: Sony láká na nové záběry z The Last of Us: Part 2

Nedávno jsme měli možnost nahlédnout na 20ti minutový gameplay na očekávanou samurajskou akci Ghost of Tsushima a nyní nás Sony láká na další díl svého pořadu, který se pro změnu soustředí na pouť Ellie za pomstou.

The Last of Us: Part 2 vychází už brzy a tvůrci se chtějí ujistit, že jste patřičně nažhaveni. Proto se od 22:00 hodin našeho času můžete posadit k novému State of Play, který se bude věnovat čistě této očekávané pecce.

My už máme dohráno a na recenzi se můžete těšit už 12. června. Prozatím si tak zkraťte čekání novými záběry ze hry.