Sledujte streamy The Last of Us Replay a vyhrajte hodnotné ceny

Společnost Sony včera oznámila, že v období od 8. do 12. června 2020 proběhnou soutěžní streamy na kanálech PlayStation Česko a Slovensko, ve kterých si čtyři čeští a jeden slovenský streamer prožijí znovu unikátní příběh prvního dílu. Během každého z pěti přenosů budou mít zároveň diváci možnost prokázat své znalosti The Last of Us a vyhrát oficiální merchandise pokračování tohoto titulu v podobě kšiltovky, mikiny, trička, a především digitálního voucheru na The Last of Us Part II.

V úvodu každého přenosu zazní soutěžní otázka, na kterou bude odpovězeno právě samotným hraním během každého streamu. Diváci budou moci své soutěžní odpovědi posílat na emailovou adresu uvedenou v popisku streamu. První správná odpověď získává digitální voucher na hru The Last of Us Part II, další tři pak herní merch, a to během každého streamu. Celkově tak PlayStation rozdá 5 voucherů na očekávané pokračování příběhu Joela a Ellie a 15 variant oficiálního herního merche.

Sérii streamů odstartuje v pondělí 8. června Nikolai Lazarev alias Mazarin1k, v úterý na něj naváže ArcadeBulls, ve středu se pak ve streamu objeví jediný slovenský zástupce Duklock. Čtvrteční předposlední díl obstará Herdyn a sérii živých přenosů následně uzavře 12. června Agraelus.

Všichni hráči, kteří se chtějí naladit na vydání pokračování úspěšného prvního dílu, mají stále možnost získat The Last of Us Remastered z kolekce PlayStation HITS za zvýhodněnou cenu. V rámci aktuálně probíhající akce Days of Play v PlayStation Store je tento titul k dostání již za 249 Kč, a to až do 17. června 2020.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách.

Zdroj: TZ