Slovenský simulátor lovu Way of the Hunter se s novým rozšířením podívá na Nový Zéland

Po Aljašce a Africe má lovecká Way of the Hunter před sebou další destinaci. S novým rozšířením Matariki Park se podíváme na Nový Zéland, kde se spojuje plejáda unikátních biomů do jednoho. Samozřejmě ve zdejších lovištích narazíte na řadu nových divokých zvířat, které ještě ve své sbírce trofejí nemáte. Do tohoto výčtu spadá několik druhů jelenů, prasat nebo kachen.

Do Matariki Parku můžete vyrazit od 6. února a bude se prodávat za 9,99€. V letošním roce by se Way of the Hunter měla rozšířit ještě o jedno placené loviště. Vedle toho má přijít také několik úprav herních mechanik, které se týkají například střeliva a dalekohledu. Slovenský tým Nine Rock Games plánuje svoji loveckou hru podporovat i do budoucna. Podle jejich roadmapy máme očekávat i další DLC.