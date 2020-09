SmallWorld of Warcraft: nikdy nekončící boj o Azeroth | Recenze

Co baví Svět Warcraftu

SmallWorld se odehrává ve fantasy světě, který je zdejším národům už poněkud těsný, a tak mezi sebou bojují o nadvládu nad dalšími teritorii. Původní hra vyšla už v roce 2009 a od té doby se dočkala také řady rozšíření nebo mj. poměrně povedené mobilní verze. Na jaře letošního roku pak byl oznámen SmallWorld of Warcraft, který u nás vydává společnost Blackfire.

Krátce po oznámení české verze rozvířila vody internetových diskuzí informace, že vzhledem k licenci budou v překladu ponechány původní anglická jména ras – hrát tedy budete nikoli za trpaslíky nebo za lidi, ale za Dwarfs a Humans. V originále byly ponechány také názvy vzácných artefaktů (např. Heart of Azeroth nebo Frostmourne). Na druhé straně speciální schopnosti jednotlivých ras už přeloženy jsou, takže dochází k bizarním situacím, kdy si z nabídky národů a jejich schopností vybíráte třeba Pandaren rybáře, Blood Elves mořeplavce nebo Forsaken ochránce. Na první pohled vypadá tahle nabídka na stol příšerně, při hraní však tento detail naštěstí moc vnímat nebudete.

Princip hry je velmi jednoduchý. V závislosti na počtu hráčů se sestaví hrací mapa skládající se z ostrovů, ty jsou dále rozděleny na menší teritoria jako třeba hory, pole nebo lesy. Následně se zamíchají kartičky národů a schopností a vytvoří se šestipoložková nabídka. V prvním kole si každý hráč vybere jeden národ, platí přitom, že na každý předchozí musí položit penízek (ty zde zároveň fungují jako vítězné body). Poté dostane příslušný počet žetonů daného národa a může se vrhnout na dobývání. Na to, abyste dané pole získali, je třeba položit na něj určitý počet žetonů – hůře se dobývají hory, vstupní regiony a samozřejmě také regiony obývané jiným hráčem nebo neutrální rasou. Na konci svého kola, po umístění všech žetonů, inkasujete tolik penízků, kolik držíte regionů. Na závěr můžete přerozdělit své žetony do svých regionů. V dalších kolech pak můžete žetony různě přerozdělovat a dobývat s nimi další teritoria.

Vámi vybraná rasa v prvním kole vám však nezůstane po celou hru. Jakmile vyčerpáte její potenciál, můžete ji ve svém tahu poslat do úpadku – to znamená, že na vámi ovládaných polích necháte jen jeden žeton národa a ten otočíte lícem dolů (obvykle tak ztratíte schopnost národa i speciální schopnost). V dalším kole pak můžete vybírat nový národ z nabídky. Občas je těžké rozmyslet se, kdy je vhodná chvíle pro změnu a dokážeme si představit, že pro řadu hráčů, kteří na tento mechanismus nejsou zvyklí, se bude se svou původní rasou loučit jen těžko, ale… jinak to ve SmallWorldu zkrátka nejde.

Najdete zde známé národy Aliance, Hordy i neutrály. S tímto rozdělením pak operuje speciální týmová varianta hry. Ta spočítá v tom, že se hráči rozdělí na týmy – hráči aliance mohou kupovat jen alianční národy, hráči hordy zase horďácké a neutrálové jen neutrální. Tato varianta výborně funguje, pokud hraje pouze Horda a Aliance, jakmile se totiž do hry zapojí neutrál, začne kulhat na jednu nohu. Neutrální hráč má totiž značně ztíženou situaci – nedostává body za obsazení regionů soupeřící frakce, má na výběr menší počet ras a pokud má jednu rasu v úpadku, může vybírat už jen ze dvou.

Celkově je však ze hry cítit spíše Warcraft než World of Warcraft

Fanoušky počítačové předlohy jistě potěší fakt, že národy mají schopností, které korespondují s těmi herními – například Draeneiové mají v počítačové předloze schopnost Giftof the Naaru, jež jim umožňuje léčit, a ve SmallWorldu je jejich schopností „vyléčení“ jednoho z žetonů, které jim soupeř zničí při dobývání. Celkově je však ze hry cítit spíše Warcraft než World of Warcraft. To je však dáno tím, že se jedná o strategii, nikoli RPG. Kromě warcrafťáckých národů se setkáte také se známý artefakty a místy z tohoto světa (během hry vám kontrola území, na němž se nachází, přináší určité výhody).

Hrací doba se odvíjí od počtu hráčů, ve dvou jsme ji odehráli do hodiny, ve čtyřech nám to trvalo zhruba hodinu a tři čtvrtě. Nutno podotknout, že ve dvou hráčích je SmallWorld asi nejslabší – jako ideální počet se nám jeví tři, případně čtyři, pokud vám nevadí delší hrací doba. Hrací doba je pochopitelně také závislá na tom, s kým hru hrajete. SWoW je totiž značně počítací hra a všichni jistě známe hráče, kteří si musí pečlivě propočítat všechny varianty, aby mohli vybrat tu nejvýhodnější.

Na stole vypadá SmallWorld of Warcraft opravdu skvěle. Na mapách jednotlivých ostrovů jsou vidět krásné detaily, všechno je takové barevné a člověk neví, kam se dívat dřív. Barevnost je v tomto případě možná trochu na škodu, protože ve více hráčích se na hrací ploše začnete v množství ras trochu ztrácet. V krabici najdete také solidní plastový insert, v němž má každý žeton své místo (návod na to, co kam patří, naleznete v pravidlech).

SmallWorld of Warcraft není jen reskinovaným SmallWorldem. Jednotlivé národy mají své (nové) speciální schopnosti, a i základní pravidla se v některých detailech liší od původní hry. Pokud jste někdy nad SmallWorldem uvažovali, tohle je skvělá příležitost k jeho pořízení. Cena je, pravda, o něco vyšší, na druhu stranu obsahem SmallWorld of Warcraft svého staršího sourozence o něco převyšuje.

Název: SmallWorld of Warcraft

Vydavatel: Blackfire

Počet hráčů: 2-5

Herní doba: 40-80 minut

Doporučený věk: 10+

Doporučená cena: 1 529 Kč