Sniper Elite míří do virtuální reality. Winter Warrior nás se sniperkou v ruce pošle do zasněžených krajin

Studio Rebellion už dlouhá léta pracuje na sérii s odstřelovačem v hlavní roli v dobách druhé světové války. Zanedlouho se Sniper Elite podívá i do virtuální reality s dílem Winter Warrior, který vychází na headsety Meta Quest 2, 3 a Pro už 30. listopadu s cenovkou 14,99€. Nižší cena jasně napovídá, že víc než plnohodnotná hra bude zimní válečník spíš komornější zážitek. Rebellion na něm spolupracuje se studiem Just Add Water.

I když sniperka bude hlavní výbavou italského odstřelovače, který je známý jako The Partisan, podle ukázky je jasné, že se nám do rukou dostanou i samopaly či brokovnice. Podobně jako v číslovaných hrách tak bude na nás, jestli zvolíme tichý postup nebo se pokusíme nacisty zlikvidovat v Rambo stylu. V příběhové kampani se budeme snažit překazit plány nepřítele, který vyvíjí tajné zbraně schopné zvrátit průběh války.

Vedle toho jsou náplní hry také dva další herní módy. Ve Sniper Huntu se postavíte proti nacistickému odstřelovači. Vzhledem k tomu, že se pohybuje ve známém prostředí, které je navíc plné jeho spojenců, by to měla být pro hráče slušná výzva. Last Stand je pak variací tradiční hordy, kdy na vás ve vlnách nabíhají nepřátele. V mezičase, kdy jsou chvíle klidu, musíte bleskurychle nasbírat co nejvíc zásob. Bez dostatku střeliva se moc dlouho neubráníte.