Sniper Ghost Warrior: Contracts 2 - převlečená jednička | Recenze

Co baví Střílení na dálku je zábava

Poloviční cenovka

Česká lokalizace

Využití nejrůznějších hračiček Co vadí Špatná umělá inteligence

Kreativita se často trestá

Průměrné grafické zpracování

Málo inovací

Množství bugů a technických problémů 6 /10 Hodnocení

Titul Sniper Ghost Warrior - Contracts nepatří zrovna k těm nejsledovanějším. A popravdě ani jeho pokračování nevzbudilo velkou pozornost. Vývojáři ze City Interactive před rokem a půl odvedli průměrnou práci, která masově nezaujala. Ani od pokračování této sniperské taktické akce si asi nemůžeme slibovat velké věci, nějaký ten posun k lepšímu by ovšem smysl dával.

Druhý pokus

Na podzim roku 2019 nás Sniper Ghost Warrior - Contracts příliš neohromilo. Dobrá koncepce otevřených lokací, ve kterých coby odstřelovač plníte jednotlivé kontrakty, sice sama o sobě fungovala výtečně, celek bohužel srážely technické nedokonalosti. Zkrátka bylo již na první pohled poznat, že rozpočet hry měl hranice nastavené poměrně tvrdě a srovnání s AAA produkcí rozhodně nebylo na místě.



Úvod obstarává obligátní tutoriál

Od vydání prvního dílu neuplynuly ani dva roky, což je v herním vývoji vskutku krátká doba. Už jen tato skutečnost tak nějak naznačuje, že Contracts 2 bude představovat pokračování zejména v oblasti obsahové než technické. Čímž vlastně nepřímo odpovídáme na otázku, jestli je druhý díl lepší a vyladěnější hrou.



Poté už následuje krátký briefing a zadání úkolů

Ano, chápete správně, bohužel není. Přestože vývojáři dokázali v některých oblastech odvést skutečně dobrou práci, v jádru se jedná stále o tu stejnou hru, jen převlečenou do jiného pytle. Máme tu tedy first person akci s důrazem na stealth, odehrávající se v otevřených lokacích, ve kterých plníte jednotlivé úkoly. Sníh a mráz pro tentokrát střídá rozžhavený písek a sluneční paprsky. Vývojáři si pochopitelně převzali téměř všechny mechaniky z prvního dílu, jen je naroubovali do nového prostředí, které je mě osobně sice o něco sympatičtější, i tak ale moc důvodů k radosti neposkytuje. Level design bohužel není tou nejsilnější stránkou hry.

Nepoučitelní

Coby Raven, člen speciální jednotky, budete postupně přijímat jeden kontrakt za druhým a vydávat se do rozlehlých oblastí plnit zadané cíle. Jak jsme již naznačili, jedná se o otevřené lokace, ve kterých se lze volně pohybovat. Hra naštěstí nediktuje, co a jak dělat, v tomto ohledu je hráčům poskytnuta velká míra svobody, která byla typická i pro první díl. Zadané úkoly nejsou nikterak ohromující, povětšinou se jedná o likvidaci cíle, sabotáž, ukradení dat, zničení zařízení apod.



Vývojáři kladli důraz na střelbu z velké vzdálenosti

Jednou z těch nejvýraznějších složek hry je potom práce s dostupnou výbavou. Do akce se pochopitelně nevydáváte naprázdno, ale s tou nejlepší technikou. Za zkušenostní body tak můžete nakupovat nové pušky, drony, automatické věže a další a další hračičky. Využití této techniky je příjemným zpestřením, ovládání však není úplně vyladěné a spolehlivé.

Zadané úkoly nejsou nikterak ohromující, povětšinou se jedná o likvidaci cíle, sabotáž, ukradení dat, zničení zařízení

Jednotlivé zbraně lze pochopitelně dále přizpůsobovat dle vlastního vkusu, instalovat tlumiče, nové optiky apod. Vhodně zvolená výbava je klíčem k úspěchu, a ve správě vybavení je Sniper Ghost Warrior - Contracts 2 nejzajímavější. Milovníci vojenské techniky si jistě přijdou na své. Mimo mazlení se s vybavením je možné rovněž investovat získané body do vlastního rozvoje. Dostupný je tak klasický, i když poněkud strohý strom dovedností. V tomto ohledu asi nic nového. Nějaké to maskování, vylepšení zdraví apod.



Taktický přístup je spíše teorie, v praxi se podělá kde co

Titul však bohužel trpí stejnými nedostatky, které jsme kritizovali před rokem a půl. Rozlehlé otevřené lokace jsou sice perfektní příležitostí, jenže nefungují tak, jak by měly. Level design opět představuje kámen úrazu, který sráží hru do slabého průměru. Všechny ty komplexy působí tak nějak sterilně, prázdně a uměle. Tohle není prostředí, které byste vývojářům byli schopni uvěřit. V kombinaci se sotva průměrným grafickým zpracováním ne zrovna dobrá vizitka.

Čím více pitomců, tím lepší akce

Kde ovšem Contracts 2 selhává na plné čáře, je umělá inteligence nepřátel či v přímých otevřených přestřelkách. Předpokladem pro povedenou stealth sniperskou akci je vybalancovaná AI, která do jisté míry podmiňuje uspokojivé pocity ze hry. Opak je v tomto případě pravdou. Vývojáři tak opět dali přednost kvantitě před kvalitou a staví vám do cesty desítky pitomých hadráků, kteří by nevyčnívali ani v zombie akcích. Je sice hezké, že komplex hlídá 20 nepřátel, jejich inteligence se však v součtu vyrovná jednomu průměrnému členovi poslanecké sněmovny.



Po grafické stránce se bavíme spíše o průměru

Velkým nedostatkem je také docela nevyvážené chování protivníků, což mnohdy vede ke konci stealth přístupu a přechod do otevřené palby, která ještě více poodhalí veškeré nedostatky hratelnosti. V takovém případě je někdy lepší vrátit se k poslednímu uloženému bodu.

Celkový zážitek ovšem nekalí pouze samotná hratelnost, ale i množství nejrůznějších bugů, prapodivná fyzika a nepochopitelné kolize

Vaši protivníci vás někdy zahlédnou na naprosto nemožnou vzdálenost, jindy si naopak nevšimnou, že jste jen metr od nich provrtali někomu kulkou hlavu. Za této konstelace tak jen těžko jde reálně strategicky myslet. Z precizně rozvržené akce se totiž často rázem stává nepřehledná ukrývačka a naháněčka. Hráč tak brzy začne rezignovat na taktické postupy a začne spíše využívat nedokonalostí hry. Proč si zbytečnou kreativitou komplikovat život.



Klasický strom dovedností nikoho nepřekvapí

Celkový zážitek ovšem nekalí pouze samotná hratelnost, ale i množství nejrůznějších bugů, prapodivná fyzika, nepochopitelné kolize apod. Příkladem může být situace, kdy nelze vylézt z vody na souš. Popravdě dosti frustrující záležitost mrskat se na hladině metr od hlídky a nemoci nikterak zareagovat. Podobnými situacemi bohužel hra nešetří a pocitu kvality to rozhodně nepřidává.

Alespoň nějaká satisfakce

V čem Sniper Ghost Warrior - Contracts 2 potěší, je pocit ze samotné likvidace cílů. Ostatně, kde by měla hra podobného charakteru zaujmout více než v oblasti snipování. Přítomny jsou pochopitelně obligátní killcam záběry, které s někdy až bestiální detailností zachycují triumfální penetraci lebeční kosti. Implicitně zobrazované násilí vývojářům cizí rozhodně není. Naštěstí lze tyto detailní záběry vypnout, což ostatně platí i o deaktivaci násilností celkově. Na druhou stranu, kdo by to vlastně dělal?



Co však potěší vždy, je detailní killcam

Takže v čem se vlastně druhý díl Contracts liší od toho prvního? Změn bychom popravdě hledali opravdu málo. Spíše než o pokračování, můžeme hovořit o dodatečném obsahu. Obsahu, který opět trpí těmi stejnými problémy, který jsme kritizovali na prvním dílu.



Zimní krajina je minulostí, připravte se na slunce a písek

Hra se sice přesunula do papírově atraktivnějšího prostředí, vývojáři však nabízený potenciál opět utlumili řadou technických přešlapů, bugů, špatnou umělou inteligencí a celkově nevyváženou hratelností, která mnohdy vede k frustrujícím zážitkům, které nemají s taktickou stealth akcí nic moc společného. Závěrem je třeba ovšem vzít v úvahu, že se nejedná o AAA titul, čemuž také odpovídá sympatická poloviční cenovka. A zapomínat rozhodně nesmíme na českou lokalizaci, která je protentokrát dostupná od samotného data vydání.