Someday You'll Return: temnota v moravských lesích | Recenze

Co baví Zpracování přírody

Příběh

Výroba a bylinkářství

Využití reálných míst Co vadí Zbytečné natahování

Horší animace postav

Stealth pasáže 7 /10 Hodnocení

Opožděně se i k nám dostal nový český titul od studia CBE Software, které je složeno z dvojice vývojářů. Z toho by si nejeden hráč jistě odvodil, že Someday You’ll Return bude jen malá hříčka. Tak to ale není. Rozhodně by se za ní nemusel stydět ani početnější tým.

Jde tedy o hororovou adventuru z pohledu první osoby, ve které se v roli Daniela vydáme hledat jeho dceru Stelu do lesů. Nedlouho poté, co tam dorazí, se ale začnou dít opravdu neobvyklé věci. Navíc kdysi sám sobě slíbil, že se do tohoto kraje nikdy nevrátí. Z počátku ani Daniel sám neví, co se vlastně stalo, takže nejste tím jediným, kdo bude v rámci děje zmatený. Ohledně příběhového pozadí řeknu je to, že je jedním z hlavních prvků, kvůli kterým Someday You’ll Return stojí za zahrání. Nebudu vám tady zbytečně prozrazovat podrobnosti. Můžete si ale být jisti, že to, co nakonec odhalíte, je ze začátku hry neočekávatelné.

Celkově mi průchod hrou zabral kolem 13 hodin, ale vůbec bych se nezlobil, kdyby to autoři o nějakou chvíli zkrátili. Je to z toho důvodu, že i když je příběh dobře napsaný, tak v některých pasážích hry jsou zbytečná hluchá místa. Je to znát převážně v závěru hry, kde už v podstatě víte vše zásadní, ale i tak se musíte proplétat skrz hromadu překážek. Až na samotný závěr se můžete dostat i bez toho, abyste znali veškeré podrobnosti týkající se Danielova příběhu. Sám jsem deník kompletní neměl. Řekl bych tedy, že pokud chcete znát opravdu vše, zabere vám to ještě pěkných pár hodin navíc.

I když autoři hru označují jako horor, tak v ní nespoléhají čistě na lekačky, jako to často dělají jiné tituly tohoto herního žánru. Spíše se soustředí na tísnivou atmosféru a pocit nejistoty toho, na co během vaší cesty lesem zase narazíte. Občas budete i trochu bloudit. Musíte dávat dobrý pozor, abyste věděli, co po vás hra vlastně chce. Nikdo vás přímo nevodí za ruku, ale vždy vám někdo nebo něco udá jasný cíl. Většinou se k němu dostanete díky turistickým značkám, které jsou po celém lese. Pokud se v nich náhodou neorientujete, hned na úvod zamiřte k informační tabuli.

V případě, že se nechcete hnát za příběhem se můžete pustit do prozkoumávání. Krajina na je na dostatečně velká. Je docela možné, že pokud by si to tvůrci mohli dovolit, tak by udělali větší mapu, ale dle mého je tato velikost naprosto ideální. Sice máte volnost, ale během úvodních kapitol si zapamatujete některé lokace a orientace je čím dál menší problém. Styčné body jako kaplička nebo tábor Čtyřlístek tomu dost napomáhají. S tím mívám problém u her s obrovským otevřeným světem jako je Horizon nebo nové díly Assassin’s Creed. I když jsou lokace nádherné, tak jsem si jich během hry zapamatoval jen minimum. Ale zpět k Someday You’ll Return.

Ve zdejším světě na vás kromě kytek a stromů čeká spousta sběratelských předmětů. Do toho spadají informační tabule, erby nebo obaly od bonbónů. O něco složitější je pak najít písničky, které si následně můžete zahrát na kytaru. Sice vám to nic navíc nepřidá, ale je to příjemný bonus.

Pokud bych měl vypíchnout ještě jednu věc, kvůli které Someday You’ll Return stojí za to, tak to bude jednoznačně prostředí. Tvůrci perfektně vystihli atmosféru moravských lesů. Celkově příroda vypadá parádně. Na druhou stranu se ale nemalá část hry odehrává v tunelech, se kterými to už tak slavné není. Jsou jeden jako druhý a během těchto pasáží jsem opravdu doufal, že se zase už brzo dostanu někam na povrch.

I když není zdejší oblast vytvořená úplně přesně podle reálného světa, tak jsou tady místa, kam se můžete i osobně podívat. Není ani nijak složité si je vyhledat. Na každém z nich najdete QR kód, přes který se dostanete na mapu. Tohle je velmi příjemný prvek a vůbec bych se nezlobil, kdyby se jím inspirovala i nějaká další studia. Nejsou to ale jen místa, ale i například hudba a další prvky, ve kterých se autoři inspirovali místním folklórem.

Zatím to může znít tak, že Someday You’ll Return je čistý walking simulátor. Tak to ale rozhodně není. Nedlouho po začátku hry se dostanete k systému výroby a bylinkářství. Ty jsou udělané velmi jednoduše. Výrobu budete využívat převážně při řešení hádanek. Ty také autoři zvládli výborně. V některých případech to sice chce chvíli na zamyšlení, ale řešení vždy dává smysl. Bizarnosti jako ve starých point’n’click adventurách tady naštěstí nenajdete.

"Hádanky také autoři zvládli výborně. V některých případech to sice chce chvíli na zamyšlení, ale řešení vždy dává smysl."

Bylinkářství je pak spíše dobrovolná aktivita. V některých pasážích sice není jiná možnost, ale i bez používání odvarů z nejrůznějších rostlin a hub, které rostou všude kolem, lze hru bez problému dohrát. Připravíte se tak ale o pár důležitých částí příběhu.

Kromě toho se dostanete i k akčním pasážím, které bych stejně jako většinu tunelových částí zařadil mezi nadbytečnou výplň. Když na ně narazíte poprvé, je to sice něco nového a nečekaného, ale po pár dalších podobných sekvencích jsem přišel na to, že plížení je vlastně docela zbytečné. Při dobrém načasování se dají bez problému proběhnout.

Daniel a Stela nejsou jedinými postavami, na které během příběhu narazíte. Zatímco na přírodu okolo nich je radost pohledět, postavy samotné se moc nevyvedly hlavně co se animací týče. Všimnete si toho nejen během interakce s ostatními, ale i v pasážích, kde jsou vidět Danielovi ruce. Jako pěst na oko působí hlavně v horolezeckých částech.



Prostředí je nádherné, postavy by si ale zasloužily více péče.

Než se rozhořčíte nad tím, že Someday You’ll Return je další česká hra, která má pouze české titulky a ne dabing, tak byste se měli podívat na to, co vývojáři z CBE Software připravují. Podle jejich původního plánu totiž dabing měl být ve hře už při vydání, ale nejen kvůli koronovirové epidemii se musel změnit. Nicméně ho chtějí ještě dodatečně přidat, jen momentálně ještě není jasné, kdy bychom se ho měli dočkat. To samé platí i pro verze na aktuální generaci konzolí.