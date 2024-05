Songs of Conquest dostane několik přídavků i velkou expanzi. Má na kontě půl milionu prodaných kopií

Minulý týden tvůrci z Lavapotion zdárně vydali Songs of Conquest po několika letech v předběžném přístupu. Jak si můžete přečíst v naší recenzi, daří se jim navázat na odkaz kultovní série Heroes of Might & Magic a do zaběhlého konceptu přináší několik novinek. Vývojáři se pochlubili, že jejich novinka prodala 500 000 kopií. Společně s tím také prozradili, co pro ni chystají do budoucna. Málo toho opravdu nebude.

Plány jsou připravené na několik let dopředu. Ve druhém čtvrtletí rok 2025 se můžete těšit na velkou expanzi s podtitulem Bleak East. Ta do hry přidá příběhovou kampaň a dvojici úplně nových frakcí - Vanir a Roots. V přípravě je také čtveřice DLC, přičemž ty budou zaměřené převážně na již existující frakce a rozšiřování jejich pozadí a možností. Rise Eternal, které bude tím prvním, vyjde už letos na podzim a jeho tématem je frakce nekromantů Barony of Loth. Ve stejném období by hra měla dorazit také na konzole PlayStation 5 a Xbox Series S|X.

Společně s prvním DLC do Songs of Conquest přijdou Tales, což jsou příběhově laděné mise. Skrz tyto přídavky budou tvůrci doplňovat okolnosti každé ze čtyř frakcí. Barony of Loth s Rise Eternal dostane také nového vládce. Kastus Maal je učenec, který zemřel rukou baronky Cecilie Stoutheart. Nyní se vrací ze záhrobí a disponuje až nebezpečně mocnou nekromancií. Rise Eternal doprovodí také bezplatný update, který všem majitelům hry vylepší mechaniky okolo nekromantů, přidá nové artefakty a vývojáři slibují i další menší vylepšení.

„Rozhodli jsme se vytvořit Songs of Conquest před sedmi lety, a když teď vidíme, jak si hráči užívají hraní, cítíme se opravdu hrdí na to, co jsme udělali. Vývoj expanzí a DLCček by nebyl možný bez odhodlané základny hráčů, která s námi držela po celou dobu vývoje. Děkujeme, že jste nám věřili, nemůžeme se dočkat, až uvidíme vaše názory na to, co připravujeme,“ komentuje úspěšné vydání hry CEO Magnus Alm.