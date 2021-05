Sonic Colors dostane remaster. Nový díl by pak měl mít podtitul Rangers

Sonic Colors je dost možná tou nejoblíbenější hrou se Sonicem v hlavní roli za posledních několik generací. Poslední pokusy Segy zkrátka moc nevyšly, a tak nyní vycházejí hráčům vstříc s remasterem Colors, který ponese podtitul Ultimate.

Původně tato hra vyšla na Nintendo DS a Wii v roce 2010. Díky remasteru se podívá na PC, Xbox One, PlayStation 4 a Nintendo Switch. Nebudete na něj muset čekat ani moc dlouho. Datum vydání totiž připadá na 7. září. Vývojáři plánují více, než jen původní hru ve vyšším rozlišení. Kromě vylepšeného vizuálu se můžete těšit také na nový herní mód, vylepšené ovládání a další menší úpravy.

Pokračování filmové adaptace Sonica se plánuje na rok 2022

Není to ale naposledy, co to Sonic pořádně rozběhne. Bylo také oznámeno plnohodnotné pokračování. To má vyjít až příští rok a nedozvěděli jsme se o něm skoro nic. Dokonce ani jméno. To ale Sega sama propálila v tiskové zprávě, kterou po oznámení rozesílala novinářům. Nový díl by se tedy měl jmenovat Sonic Rangers a podle další spekulací z redditu by se při jeho vývoji měli tvůrci inspirovat u posledního dílu série Legend of Zelda.