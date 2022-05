Sonic Frontiers i přes minimum informací vyjde ještě letos, slibují tvůrci

Máme jen jeden trailer, hra ale stále plánuje konec letošního roku.

Sonic Frontiers je očekávané dobrodružství s populárním modrým ježkem, které nás zavede poprvé do zcela otevřeného světa. Prozatím jsme se dočkali jen jednoho jediného traileru, tvůrci nás ale nyní uklidňují, že čerstvé informace dorazí už brzy. A co více, hra by měla opravdu spatřit světlo světa ještě koncem letošního roku.

Během první epizody podcastu Sonic Official to zmínila manažerka sociálních sítí společnosti Sega, Katie Chrzanowski. "Vidím, že se spousta lidí ptá na Sonic Frontiers. Prozatím nemáme žádné informace, ale brzy se dočkáte," řekla Katie. "Hra stále cílí na konec letošního roku, takže pro vás budeme mít brzy čerstvé detaily, nebojte."

Sonic Frontiers byl poprvé odhalen v prosinci uplynulého roku a od té doby se nad projektem slehla zem. Je teda fajn vědět, že je vývoj v pořádku a že se brzy dočkáme nové várky informací.