Po nedávno odhaleném zvrhlém hororu Tormentor se nám ukázal další survival od studia Endnight Games, Sons of the Forest. Ten vás zavede do tajuplného lesa, kde se pohybují ne zrovna přátelská stvoření a bude na hráči přijít záhadě na kloub a pravděpodobně i utéct z nekalého místa.

Kromě traileru víme také to, že se titul chystá na příští rok. Na více informací si ale budeme muset počkat.