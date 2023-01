Sons of the Forest se připomínají novou ukázkou z hraní a připravují se na únorové vydání

Studio Endnight si s hororovým survivalem Sons of the Forest dalo za cíl zopakovat to, co se jim povedlo s původním The Forest. Chtějí hráčům představit neokoukaný zážitek zpracovaný v tomto oblíbeném žánru. Na vlastní pěst bychom měli zjistit, jaký to je zážitek, už v únoru. Ještě předtím ale vývojáři dali zahraničním novinářům možnost vyzkoušet si jejich novinku v předstihu a na jejich dojmy a hlavně nové záběry se můžete podívat v přiloženém videu.

Sons of the Forest jsme podle původního plánu měli mít už dávno za sebou. Vydání totiž bylo zprvu naplánované na rok 2021. Následně ale přišel odklad na květen 2022, pak na říjen 2022 a s posledním odkladem jsme se dostali právě až do letošního února. Podle toho, jak jsou vývojáři tentokrát sdílnější, snad už další odklad nepřijde.

Konceptem se jejich novinka od The Forest příliš neliší. Musíte přežívat za pomoci všeho, co dostanete do rukou. Všechno by ale v Sons of the Forest mělo být lepší. Od možností výroby předmětů přes rozmanitost prostředí až po souboje s různými zmutovanými potvorami. Pokud přežijete dost dlouho, uvidíte i střídání čtyř ročních období. Samozřejmě ani tentokrát nechybí možnost kooperace.