Sons of the Forest vyjdou v předběžném přístupu. Vývojáři nestíhají hru dokončit

Nový survival od studia Endnight Games měl po odkladech vyjít 23. února. V ten den si hru skutečně budeme moci zahrát, ale ne v takové formě, jak jsme si mysleli. Vývojáři totiž na poslední chvíli oznámili, že svoji novinku vydají nejdřív v předběžném přístupu na Steamu, protože ji nestíhají dokončit a chtějí se vyvarovat dalším odkladům.

Podobně jako s The Forest tedy s dotažením hry má pomoci samotná komunita. Podle informací na Steamu to vypadá, že opravdu nestíhali. Plná verze má totiž přijít až za 6-8 měsíců. V plánu je přidat spoustu dalších věcí na výrobu a stavění, ale základní principy hry se v předběžném přístupu měnit nebudou.

Sons of the Forest si rovnou budete moci zahrát sólo i v multiplayeru až pro 8 hráčů. Z popisu to zní tak, že by ve hře ani teď nemělo chybět nic důležitého. Slovo v tom, co by se mělo nebo nemělo změnit, má i komunita. Tvůrci si pochvalují, jak jim to fungovalo v případě The Forest, a tak hodlají sbírat zpětnou vazbu i tentokrát, a to jak na Steamu, tak skrz všechny další sociální sítě.