Sony Bravia XH90: připravena na novou generaci | Recenze

Co baví Nádherný plynulý obraz

4K při 120Hz

Podpora HDMI 2.1

Hutný zvuk Co vadí Kostrbatější rozhraní

Úzké pozorovací úhly

Chybí HDR10+ 8 /10 Hodnocení

Sony před nějakou dobou vypustilo ven novou sérii televizí Bravia, které pokrývají tak nějak všechny potřeby, od přístupných televizí až po OLED kolosy pro ty nejnáročnější. Nás nejvíce zaujal model XH90, který nabízí několik úhlopříček, ale především pro hráče pravděpodobně nejlákavější poměr ceny a nabízených technologií na současném trhu.

Přednedávnem jsme se navíc konečně dočkali aktualizace, která do televize přidala podporu pro HDMI 2.1, variabilní obnovovací frekvenci (VRR) a eARC, takže je televize konečně opravdu připravena na konzoli Playstation 5 a vše, co umí hráčům nabídnout. To vše navíc za relativně přijatelný peníz.

Tenký panel s omezenými úhly

Hned zkraje potěší velmi tenký a moderní design s téměř neexistujícími rámečky kolem displeje a mohutným tělem, které je však skryto před zraky vzadu. Celý panel stojí na dvou tenkých kovových nožičkách, což jen dotváří výsledný estetický dojem. Sony se rozhodlo přeskočit od IPS k VA panelu, který navíc podporuje technologii Full Array Local Dimming (FALD) pro vyšší jas a sytější kontrast. To ve spolupráci s HDR nabízí opravdu nádherný obraz, o tom ale až později. Jedinou menší výtkou jsou opravdu úzké pozorovací úhly, které jsou pravděpodobně jedinou výraznou pihou na kráse oproti IPS panelům. Pokud ale sedíte víceméně před televizí samotnou, nebudete mít problém ani pocit zkresleného obrazu.



Kvalitní televize je téměř stejně důležitá, jako konzole samotná

Recenzovaný kousek se pyšnil úhlopříčkou 55 palců, která je nejmenší z nabízených, ale bohatě stačí do průměrného obývacího pokoje. Co naopak potěší je obrazový procesor X1 4K HDR, který sice nedosahuje nejvyšší laťky výrobce, ale stále nabízí velmi kvalitní 4K 120Hz obraz, HDR10, Dolby Vision a další vychytávky včetně VRR, bez kterých se moderní hráč neobejde.



Tenký kovový design a téměř neexistující rámečky, to se nám líbí

Téměř všechny potřebné konektory a porty se nachází v levé zadní straně televize. Najdete tam 4 HDMI porty (dva z nichž jsou HDMI 2.1), a jeden z nich pak podporuje také ARC a eARC. Samozřejmostí je Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB, konektor na sluchátka a tunery DVB-T/T2, DVB-C a DVB-S/S2. Po téměř celé délce zadní strany se také schovávají repráčky, které jsou až překvapivě hlasité a nabízí syté basy a možnost si velmi podrobně pohrát s nastavením. Pokud to ale s hraním myslíte vážně, doporučujeme přikoupit soundbar nebo repro sestavu.

Krystalický obraz

Jedno se televizi XH90 upřít nedá - nabízí krystalicky čistý a nádherně plynulý obraz. Využitý procesor opravdu odvádí výbornou práci, především práce s jemným pohybem díky technologii X-Motion Clarity zaručí, že nenarazíte téměř na žádné viditelné trhání obrazu a jeho deformaci i při nižší snímkovací frekvenci. Technologie Sony v tomto odvětví ostatně patří mezi naprostou špičku, takže se není čemu divit.



Obraz vás udeří sytým kontrastem a jasem hned na začátku

Potěší skvělá práce s HDR (bohužel chybí HDR10+, televize to ale dokáže obstojně vykompenzovat). Obraz exceluje především ve světlých scénách, které jsou neuvěřitelně živé a syté, je ale vidět, že využitý algoritmus procesoru preferuje spíše celkovou vyšší světelnost než bohaté detaily v ní, a tudíž některé scény nemusí působit tak detailně. Především ve hrách je tento prvek velmi důležitý, z testovaných kousků jsme ale s HDR neměli nejmenší problém. Hry jako Ghost of Tsushima nebo Red Dead Redemption 2 pracovaly s HDR skvostně a obraz byl sytý, živý a neuvěřitelně detailní za všech okolností.



HDR10 a VRR odvádí ve hrách skvělou práci

Jsme tu ale především díky připravenosti na Playstation 5 a nové aktualizaci, díky které televize podporuje celou řadu technologií. Skrze HDMI 2.1 port tak do televize zamíří 4K 120Hz hry a ačkoliv v tuto chvíli ještě není moc her, který by plný potenciál televize využily, je dobré vědět, že jste připraveni. Co naopak potěší velmi je variabilní snímkovací frekvence, kterou lze zapnout v herním režimu. Po manuálním přepnutí se odezva smrskává na 18ms a hry dokážou upravovat frekvenci podle potřeby. Výsledkem je krásně plynulé hraní bez zasekávání a drhnutí obrazu. Rozdíl oproti standardním televizím je zatraceně znát.

Technické specifikace Rozlišení a technologie : VA LED, 4K Ultra HD (3840 x 2160)

: VA LED, 4K Ultra HD (3840 x 2160) Frekvence : 120Hz, prodleva 18ms (herní režim)

: 120Hz, prodleva 18ms (herní režim) Technologie : HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, VRR, ALLM

: HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, VRR, ALLM Repro : 20W

: 20W Chytré funkce : Google Assistant, Amazon Alexa, hlasové ovládání, PS5 Ready

: Google Assistant, Amazon Alexa, hlasové ovládání, PS5 Ready Rozhraní a připojení: HDMI 2.1, USB, Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast, CI/CI+

HDMI 2.1, USB, Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast, CI/CI+ Tunery : DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C

: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C Aplikace : Netflix, Youtube, HBO Go, Apple TV, Hulu, Disney Plus, BBC Player

: Netflix, Youtube, HBO Go, Apple TV, Hulu, Disney Plus, BBC Player Cena: 24 999 Kč (55 palců)

Potěší také propojení rozhraní konzole s televizí samotnou (ostatně nebylo by to Sony, kdyby toho nějak nevyužilo). Po zapnutí synchronizace tak můžete menu a rozhraní konzole ovládat i televizním ovladačem, což je skvělé v případě, že potřebujete nabít DualSense a prozatím chcete jen brouzdat Youtube či Netflixem. Také lze zapnout souznění televize s konzolí, která automaticky zapne i televizi bez nutnosti sahat po ovladači.

Android, se kterým se poperete

Televize však není jen o hrách a XH90 nabízí neuvěřitelně bohaté multimediální využití. Vše pohání operační systém Android TV, který má víceméně tradiční rozhraní s jednoduchým menu, rozděleným do několika sekcí. Občas mi systém trochu házel klacky pod nohy, především při pohybu v jednotlivých sekcích. Jakmile totiž zajdete více do hloubky např. v nastavení, tlačítko Zpět nefunguje pro návrat o krok zpět, ale o kompletní návrat z menu, což je trochu matoucí. Jde tu spíše o zvyk, ale rozhodně šlo rozhraní navrhnout více intuitivně. Na druhou stranu je pohyb v menu naprosto plynulý a bleskový, za což ostatně můžeme děkovat novému procesoru Mediatek MT5895 s 3GB operační paměti. Na záseky můžete zapomenout.



Rozhraní je tradiční, pohyb v menu ale občas zdržuje

Z multimediálního hlediska má televize vše, co si lze jen přát a ten zbytek si můžete bez problémů stáhnout skrze obchod Google Play. Standardem je tak Netflix, Youtube či Spotify, jsou k mání i další služby jako Apple TV, Amazon Prime či Hulu, bohužel některé z nich nejsou v České republice dostupné. Samozřejmostí je multimediální přehrávač, Dolby Vision a Atmos a DTS Digital Surround zvuk.

Televize také podporuje většinu moderních kodeků, takže si na ni pustíte víceméně cokoliv. V redakci jsme zkoušeli několik 4K filmů, které televize zvládla s přehledem a zobrazuje správně i českou diakritiku, s čímž má problém spousta jiných televizí. 4K obsah na Netflixu se zobrazuje věrohodně (jen potřebujete kvalitní internetové připojení), obraz je krásně ostrý a plynulý za všech okolností.

V redakci jsme zkoušeli několik 4K filmů, které televize zvládla s přehledem a zobrazuje správně i českou diakritiku, s čímž má problém spousta jiných televizí

Když už mluvíme o multimediálních schopnostech televize, zmíním se krátce i o dálkovém ovladači samotném. Ten nabízí veškerá potřebná tlačítka (speciální tlačítka pro Netflix a Google Play nechybí), na můj vkus je ale až zbytečně dlouhý, což zapříčiní, že není moc použitelný jednou rukou.

Verdikt Sony Bravia XH90 je jednou z nejzajímavějších voleb, kterou jsme za poslední dobu viděli na trhu, a to nejen pokud plánujete nákup konzole nové generace. Nabízí výborný obraz, všechny důležité technologie pro hráče a maximální multimediální balíček, to vše v pěkném designu a hlavně s cenovkou, která odpovídá produktu a zbytečně vás nezruinuje. Pokud máte doma nový Playstation 5, koupě je jasná.

Za zapůjčení televize děkujeme společnosti Sony.