Sony brzy spustí streaming PS5 her. S předplatným PlayStation Plus Premium bude fungovat i v Česku a na Slovensku

Hraní přes cloud na PlayStationu do našich končin přišlo společně se změnami předplatného PS Plus. Stále ale neplatí pro hry určené pro aktuální generaci. To se ovšem změní už koncem října. Streamování her pro PS5 nejdřív Sony spustí v Japonsku. U nás v Evropě bude k dispozici od 21. října a do Severní Ameriky dorazí o týden později.

Stále platí, že pro jakékoliv cloudové hraní potřebujete PlayStation Plus Premium, tedy nejdražší variantu předplatného, které vychází ročně na 4 000 Kč. S ním budete moci streamovat vybrané hry z PS Plus katalogu. Mezi nimi jsou třeba Spider-Man: Miles Morales, Horizon: Forbidden West, Ghost of Tsushima nebo Mortal Kombat 11. Tuto funkci bude možné využít také u zkušebních verzí. To platí pro Hogwarts Legacy, třetího Zaklínače nebo The Calisto Protocol.

Streaming může podporovat i hra, která sice není v katalogu PS Plus, ale máte ji běžně zakoupenou. Kompletní výčet zatím neznáme. Na blogu PlayStationu jsou jako příklady uvedené Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys a Fortnite. Zároveň budete mít při hraní přístup ke všem vlastněným DLC.

Obraz budete moci přenášet v rozlišeních 720p (minimálně 5 Mb/s), 1080p (15 Mb/s), 1440p a 4K (38 Mb/s). Samozřejmostí je i 60 FPS a nechybí ani SDR a HDR. Zvuk pak podporuje 5.1, 7.1 i technologii Tempest 3D. Stejně jako při běžném hraní si můžete pořizovat snímky obrazovky a záznam videa trvající až 3 minuty.