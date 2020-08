Sony chce na PC přivést i další exkluzivity platformy Playstation

PC hráči by se mohli konečně dočkat exkluzivních PS titulů i bez toho, aby pořizovali konzole, nebo je hráli skrze službu PS Now. Sony totiž ve svojí výroční zprávě míří k rozšířování značky PlayStation. Tím je myšleno právě portování oblíbených značek Sony na PC. Jde o velký obrat v přístupu Sony, které až do nedávna uvolnění svých titulů na ostatní platformy bralo jako záležitost, kterou snad ani nebylo třeba zvažovat.

V tomto roce jsme se však mohli již několikrát přesvědčit, že přesun starších exkluzivních her je čím dál reálnější. Nedávno vyšly na PC hry Horizon Zero Dawn a Death Stranding a o něco dříve byly uvolněné i exkluzivní tituly od studia Quantic Dream. Spekulovalo se také například o Bloodborne, God of War nebo Days Gone.

Dá se očekávat, že hry z Playstationu budou vycházet na PC o něco později, aby si udržely alespoň časovou exkluzivitu. Pravděpodobně půjde především o starší díly zavedených sérií, které budou mít potenciál k nalákání nových hráčů ke koupi Playstationu. Neočekávejte tak zatím, že by PS5 exkluzivity mířily v blízké době i na PC.