Sony chce nově pro filmovou adaptaci Uncharted režiséra Zombielandu

Vypadá to, že filmové adaptaci akční adventury Uncharted osud zkrátka nepřeje. Po několika letech odkladů přišel film o dalšího režiséra a Sony už pomalu začíná přemýšlet, co dál. Na zrušení to ale zatím nevypadá, jelikož se společnost nechala slyšet, že by ráda u kormidla Rubena Fleischera.

Jak tvrdí Deadline, právě režisér populární komedie Zombieland a akčňáku Venom, je na prvním místě v seznamu náhradníků za odcházejícím Travisem Knightem.

Oba herci na hlavní role mladého Nathana Drakea (Tom Holland) a Sullyho (Mark Wahlberg) zatím zůstávají.