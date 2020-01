Sony chce podle spekulací získat studio Kojima Productions

Hideo Kodžima se svým vývojářským studiem Kojima Productions vydal před čtvrt rokem hit herního podzimu Death Stranding, který oslovil nemalou skupinu hráčů. Hra zatím vyšla pouze na PS4 a vypadá to, že Sony svým prodejním úspěchem přesvědčila o tom, že Kojima Productions je hodno toho, aby se stalo dalším z first party studií Sony.

Spekulace se objevila na twitterovém účtu HipHopGamer a hovoří o budoucnosti Playstationu 5 a snaze Sony o zisk Kodžimova studia. Jeho následující hrou by podle všeho měla být hororová záležitost, což by ostatně bylo pochopitelné vzhledem k tomu, že Kodžima dříve prozradil, že by chtěl udělat tu nejděsivější hororovou hru v historii. Dohodě mezi oběma stranami by mohlo pomoci, že vývojářskou legendu při startu studia Sony výrazně podpořilo.

Ať už případné zásnuby Sony a Kojima Productions dopadnou jakkoliv, můžete se spolehnout alespoň na to, že Death Stranding kromě PS4 vyjde také na PC. Hra se na druhou platformu má dostat v průběhu letošního léta.