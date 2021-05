Sony chystá redesign konzole PS5 s novým levnějším procesorem

Vypadá to, že se Sony rozhodlo pro menší hardwarový redesign konzole PS5 za účelem zlevnění výroby a celkových výdajů za novou generaci herní platformy. Podle Tchajwanského webu Digital Times a některých interních zdrojů chce Sony do konzole napěchovat nový 6nm procesor od AMD, díky kterému se výroba znatelně zlevní a konzole přestane být natolik ztrátová.

Redesign se tedy bude týkat pouze hardwaru, nikoliv vzhledu konzole či jejích dalších funkcí. Konzole bude mít stále stejný výkon i funkce, jen bude pro Sony levnější na výrobu. Začátek produkce nového kousku se zatím odhaduje na druhé až třetí čtvrtletí příštího roku.

V tuto chvíli samozřejmě pouze o oficiálně nepotvrzenou spekulaci, pokud by se to však ukázalo být pravdivé, PS5 jako nedostatkové zboží by mohlo být v příštím roce minulostí.