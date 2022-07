Sony hodlá na vánoční sezónu připravit pořádnou várku konzolí Playstation 5. Zlepšily se dodávky komponent

Na poslední schůzce Sony s investory byl PlayStation důležitým tématem. Podle slov finančního ředitele se situace s komponenty zlepšuje a na vánoční sezónu budou tentokrát lépe připraveni.

Ještě před tím, než došlo na dostupnost PlayStationu 5, byla řeč o množství času, který hráči stráví hraním na PlayStationu. Oproti předchozímu roku mezi dubnem a červnem toto číslo kleslo o 15 %. Dle Sony je to z toho důvodu, že na klíčových trzích už ani zdaleka neplatí tak tvrdá protipandemická opatření, a tak lidé využívají ostatních příležitostí.

Tyto ztráty ale hodlají dohnat ve zbytku fiskálního roku, kdy PlayStation čeká vydání velkých her od vlastních studií i studií třetích stran. Důležitou roli v tom má hrát také propagace nového PlayStation Plus a hlavně zvýšení dostupnosti PlayStationu 5. Zatím stále platí, že do konce fiskálního roku plánují prodat 18 milionů konzolí, což by prodeje PS5 dostalo na číslo 37,3 milionů. Sony prý pracuje na tom, aby bylo lépe připraveno na vánoční sezónu, což je možné díky uvolnění lockdownů v Šanghaji a celkovému zlepšení dodávek komponentů.

Řeč přišla i na samotné hry. Na konkrétní jména ale nedošlo. PlayStation hodlá posílit nabídku her od first-party studí a také bychom se měli dočkat jedné z připravovaných live-service her. Z neoficiálních zdrojů víme, že Sony připravuje alespoň dvě hry postavené na tomto modelu. Pokračovat bude i vydávání her na PC, což by mělo probíhat hladce díky nedávných akvizicím.

Finanční ředitel Hiroki Totoki řekl, že poptávka po PlayStationu 5 se stále drží na stejné úrovni a prý se to tak pokusí udržet i přes zvýšenou produkci konzolí. Během schůzky padl dotaz také ohledně toho, jestli se nebude zvyšovat cena PS5 vzhledem k tomu, že rostou ceny naprosto všeho. K tomu Totoki pouze řekl, že k ceně konzole nemá co říct.

Zdroj: Twinfinite