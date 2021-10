Sony koupilo Bluepoint Games, autory remaků Shadow of the Colossus a Demon's Souls

O čem se od léta šušká, to včera Sony potvrdilo. PlayStation Studios zastřešující vývoj her pro japonské konzole, se rozrostlo o tým Bluepoint Games. Ten funguje již 15 let a celou dobu se Sony úzce spolupracoval na remasterech a remacích starších titulů. Loni vydali hit Demon's Souls, dvakrát přepracovali Shadow of the Colussus, ale stojí také za remastery Gravity Rush a trilogie Uncharted.

Demon's Souls: remake, který jsme si zasloužili | Recenze

Studio sídlící v texaském Austinu již zaměstnává 70 lidí a podle jejího prezidenta Marca Thrushe se těší na to, až světu přinesou další hry. Jestli však budou nadále oživovat starší tituly, nebo se naopak vrhnou do vlastní tvorby, to zatím nevíme.

S jistotou můžeme říct jen to, že Sony reaguje na poslední četné akvizice Microsoftu a v poslední době také výrazně investovalo. Od loňska nabírá lidi do nově vznikajícího studia v Malajsii a letos koupilo již pět studií, se kterými mělo úzké pouto. Převzalo Team Asobi, který tvoří sérii The Playroom demonstrující schopnosti PlayStationů a PS VR, nebo Housemarque stojící za novinkou Returnal.

Kromě Bluepointu ale koupilo také Firesprite a Nixxes, což byly pomocné týmy, které v minulosti rovněž pomáhaly s portováním her na nové platformy. S druhou firmou se mluví hlavně v souvislosti s vydáváním dosavadních péeskových exkluzivit pro PC.