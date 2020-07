Sony láká na 9 indie her pro Playstation, nechybí ani česká hříčka Creaks

Jestli jsme u minulé hry hovořili o krásném vizuálu, musíme ho zmínit i u Creaks. Čeští vývojáři z Amanita Design přicházejí se svým již světově proslulým stylem a v krásně zpracovaném světě budete muset řešit nejednu hádanku, ze které se vám pořádně zavaří mozkovna. Budete se vyhýbat například hlídačům či špiónům a dalším typům nepřátel, kteří budou mít ve hře unikátní chování. Celá hra se má odehrát ve věžovitém sídle rozděleném do pěti částí a každá z nich slibuje vlastní minulost a specifické vlastnosti. Creaks mají vyjít v průběhu letošního roku na PS4, Xbox One, PC i Nintendo Switch.

Sony se chystá podpořit indie vývojáře svojí novou iniciativou, která má pomoci dostat jejich hry do povědomí široké veřejnosti. Účel zřejmě tento projekt splní, protože spoustu z představených her rozhodně dáváme do hledáčku. Včera Sony představilo rovnou devět her, které jsou součástí iniciativy a nás může těšit, že i s českou stopou v podobě Creaks od Amanita Design. Cílem prý není pouze pomoc s propagací, ale také snaha udělat z PlayStationu nejlepší místo pro vývoj a hraní skvělých indie her. Pro našince ne tolik důležitou informací vzhledem k nedostupnosti služby PS Now v našich končinách je, že cestu do služby si každý měsíc najde jedna nová indie hra. Jako první se představí Hello Neighbor. Nyní se pojďme podívat, které hry se Sony rozhodlo pomoci dostat do povědomí hráčů.

F.I.S.T: Forged in Shadow Torch

Abychom nezůstali pouze u puzzle adventur, které lahodí oku a rozvíjejí klid duše, připravilo si Sony také ukázku akčního titulu F.I.S.T: Forged in Shadow Torch. V něm se vžijete do role králíka Raytona, který je válečným veteránem a posledních šest let se ukrýval. Nyní však zjišťuje, že jeho přítel je v nesnázích a někdo ho unesl. Rozhodne se tak vydat na pomoc přes mrtvoly mechanických nepřátel. Kromě akčního boje se spoustou zajímavých efektů by mělo být klíčovým prvkem také odhalování tajemství herního světa. Ta se budou schovávat ve skrytých místnostech a těžko přístupných lokalitách. Na to se fanoušci akčních her prostě musejí těšit. F.I.S.T: Forged in Shadow Torch vyjde na PS4, informace o dalších platformách zatím nejsou.

Heaven

Hodně specificky vypadá hra Heaven od vývojářského studia The Game Bakers. Slibuje kooperativní dobrodružství, v němž se postavíte do role dvou milenců unikajících na ztracenou planet, aby mohli zůstat spolu. Hra má být spíše relaxačního rázu a zakládá se především na objevování jejího světa. Nečekají vás tak rozmanité úkoly, které vám budou zadávat NPC. Vaším průvodcem bude hlavně zápisník, ve kterém se budou uchovávat informace o tom, co jste již na planetě našli. Ačkoliv jde o kooperační titul, jde ho hrát i bez parťáka. I zde se hry dočkáme ještě na současné generaci Playstationu, vyjde však také na PC, Xboxu One a Nintendu Switch.

Heavenly Bodies

Přáli jste si někdy být astronauty, kteří budou putovat vesmírem, starat se o správný chod rakety a prozkoumávat nepoznaná zákoutí naší galaxie? Jasně, že přáli. A teď se jimi sice nedostanete příležitost přímo stát, ale okusíte alespoň některá úskalí takové práce. Hru bude možné hrát samostatně i v kooperaci a vaším cílem budou mnohdy nelehké práce na raketoplánu. Budete muset opravdu pečlivě pracovat s pohyby končetin vašich postaviček a snažit se udržet předměty, mačkat správné knoflíky nebo používat lana. To vše ve vesmírném prostředí, které bude samozřejmě mít zásadní vliv na chování vašeho okolí. Ani zde nejde o next-gen titul a užijí si ho tak i majitelé PS4. Kromě nich si mohou vesmírné dobrodružství zahrát také uživatelé PC.