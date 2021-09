Sony má v záloze spoustu novinek pro budoucí aktualizace konzole Playstation 5

Už je to téměř rok, co je na trhu nejnovější konzole z rodiny Playstation a ačkoliv jsme se už dočkali některých solidních aktualizací a updatů, Sony má v rukávu ještě celou řadu dalších. A to jak více funkčních, tak kosmetických.

Fanoušci se ostatně ohledně chybějících prvků vyjádřili dostatečně hlasitě na oficiálních fórech i všude možně po internetu. Chtějí například nativní podporu pro rozlišení 1440p, složky, širší mediální funkce a další. A Sony rozhodně poslouchá.

Dnes vychází důležitá aktualizace PlayStationu 5. Konečně lze přidat interní SSD

Na oficiálním blogu se o tom rozpovídal viceprezident společnosti Hideaki Nishino, který dodal, že chtějí přinést fanouškům nové funkce a vychytávky zajímavým a neotřelým způsobem a že má společnost obří seznam novinek, které hodlají do konzole ještě implementovat. Velkou měrou se na tom podílí i zpětná vazba od hráčů a majitelů konzolí, kterou Sony bere v potaz. Na upřesnění detailů si ale ještě budeme muset počkat.