Sony možná pracuje na způsobu, jak kultovní PS3 hry dostat nativně na Playstation 5

Streamování starších herních pecek na novějších konzolích je sice fajn, ale přímé hraní je lepší.

Stream her přes internet je sice fajn moderní způsob, jak dostat starší pecky z dřívějších generací konzolí na moderní stroje, je ale omezen nejen internetovým připojením, ale také celou řadou dalších technologií. Dle novináře Jeffa Grubba by mohlo Sony pomalu chystat více nativní způsob, jak dostat hry z PS3 na novější Playstation 5.

Jak víte z našeho dřívějšího zpravodajství, s příchodem nového předplatného Playstation Plus přichází také možnost streamovat množství starých her z PS2, PS3 a PSP. Většina PS3 her ale bude přístupná jen skrze emulaci. A to by se mohlo v budoucnu změnit.

"Řešil jsem to celý týden. Vypadá to, že Sony pracuje na nativní emulaci PS3 her na PS5," řekl Grubb. "Ale nějaký čas to zabere."

Je také otázkou, nakolik se chce společnost v oživování starých her opravdu aktivně angažovat. To ostatně uvidíme sami.