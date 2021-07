Sony na svých stránkách omylem odhalilo srpnové hry zdarma z PS Plus

Vypadá to, že někdo opět omylem spadl na klávesnici a vypustil do světa informaci o něco dříve než měl. Přímo na stránkách Sony se totiž objevily už srpnové hry zdarma, které získáte s předplatným Playstation Plus. Vše bylo téměř okamžitě staženo, což jen potvrzuje potenciální pravost informace, ale na internetu zkrátka nic neschováte.

Největším lákadlem je fantasy battle royale Hunter's Arena: Legends, kde si to ve fantasy prostředí rozdá 30 hráčů za pomyslný vrchol žebříčku. Titul měl původně dorazit i na PS4, prozatím to ale vypadá pouze na PS5 exkluzivitu. Více informací se snad dozvíme při oficiálním oznámení.

Červencové PS Plus hry nabídnou akci, wrestling i temné dobrodružství

Další hrou je praštěná akční adventura Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, která si bere na paškál známou značku a uvrhne hráče do otevřeného světa, kde si půjdou po krku rostliny a zombíci.

Jako poslední přídavek v srpnu dorazí na obrazovky Tennis World Tour 2, takže můžete vyrazit na kurt a poměřit síly s těmi nejlepšími tenisty světa. Prozatím si ale počkejme na oficiální potvrzení a do 3. srpna ještě stahujme současné PS Plus hry.