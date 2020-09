Sony neplánuje vlastní Game Pass, touto cestou se vydávat nechce

Jim Ryan stále své stanovisko nepřehodnotil, a dle nejčerstvějšího rozhovoru je už nad nebesa jasné, že PlayStation nic jako je Xbox Game Pass mít nebude, a dokonce to není ani na pořadu dne. Šéf PlayStationu vidí podobný režim vydávání nových AAA titulů, které stály daleko přes 100 milionů dolarů, pro Sony jako špatnou cestu.

„Tuhle konverzaci jsme spolu vedli již dříve - nepůjdeme cestou vydávání nových titulů formou předplatného," řekl Jim Ryan pro Games Industry. „Vývoj těchto her stojí mnoho milionů dolarů, často za hranicí 100 milionů. My to prostě nevidíme jako udržitelné." dodává Ryan.

„Naším cílem je, aby hry byly lepší a doufejme, že v určité fázi i trvanlivější. Takže dát je hned první den do modelu předplatného pro nás prostě nedává smysl. Chceme rozšiřovat náš stávající ekosystém a uvádění nových her modelem předplatného s naší vizí prostě nesedí," ukončuje rozhovor.