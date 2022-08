Sony o akvizici Activisionu: „Call of Duty je nenahraditelné a může ovlivnit rozhodování při nákupu konzole.“

Kolem největšího nákupu v historii herního průmyslu je stále rušno.

I když Microsoft o nákupu Activisionu informoval už na začátku roku, tak se stále řeší, jestli tuto akvizici vůbec může provést. Mimo jiné se o to zajímá i brazilská vláda, která si ohledně tohoto obchodu vyžádala vyjádření od všech stran včetně Sony. Hlavním tématem byla v tomhle případě série Call of Duty. „Je to důležitá hra: blockbuster, AAA hra, která nemá konkurenci. Call of Duty je tak populární, že může ovlivnit uživatelovo rozhodnutí při pořizování konzole. Jeho základna hráčů je tak loajální, že i kdyby konkurent měl rozpočet pro vývoj podobného produktu, nebyl by schopný konkurovat.“

Nedivíme se, že Sony z této akvizice nemá radost. PlayStation měl dlouhé roky sám exkluzivní spolupráci s Call of Duty, což není jediné, o co by mohl v následujících letech přijít. Už od oznámení Microsoftu se spekuluje o tom, že by nové díly Call of Duty v budoucnu měly vycházet jen na Xbox.

Dále je řeč o tom, že žádné jiné studio si nemůže dovolit vymezit takové množství vývojářů na vývoj jednoho projektu, jako je to u Call of Duty. Vzhledem k tomu, že vzniká několik dílů najednou, tak se počty lidí, kteří se na nich podílejí, šplhají do tisíců.

Pokud vše půjde podle plánu, tak by Microsoft měl akvizici Activisionu dokončit příští rok. Ještě stále není jasno, jestli k tomu budou mít vše potřebné. Herní trh ale čekají změny tak jako tak. Sony totiž nehodlá nečinně přihlížet a jak už zaznělo od vedení PlayStationu, tak má v plánu nakupovat dalších týmu do PlayStation Studios.

