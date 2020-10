Sony očekává, že se PS5 bude i ze začátku prodávat mnohem lépe než PS4

Předobjednávky na konzoli Playstation 5 byly rozebrány víceméně okamžitě a Sony si je vědomo očekávání. Společnost se domnívá, že start prodejů a vůbec celý úvodní fiskální rok s novou generací bude ještě úspěšnější, než v případě konzole PS4.

PS4 prodalo ke konci prvního fiskálního roku prodejů 11 milionů kusů, Sony však s příchodem PS5 vyhlíží až 15 milionů prodaných kusů, které chce prodat do konce března roku 2021.

Rozhodně jde o velká očekávání a podle prvotních čísel to vypadá, že by to pomalu ale jistě mohlo klapnout. Veškeré předpřipravené kusy do předprodeje jsou totiž pryč a na cestě jsou další, takže je konzole PS5 minimálně pod tíhou velké poptávky. Uvidíme, jak budou vypadat finanční výsledky koncem roku a především na začátku roku příštího, kdy dorazí z továrny další kusy hardwaru.