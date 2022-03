Sony odhalí své herní předplatné už příští týden. Má být odpovědí na Game Pass

Bloomberg nás včera večer překvapil informací, že bychom se příští týden měli dočkat oficiálního představení nového předplatného platformy Playstation, které Sony plánuje jakou přímou odpověď pro populární Game Pass od Microsoftu. Prozatím se mluví o kódovém označení Spartacus.

„Game Pass od Sony“ se blíží. Herní předplatné pro PlayStation nabídne tři tarify

Svým způsobem by mělo jít o kombinaci předplatného Playstation Plus a služby Playstation Now do jednoho balíčku, který bude startovat se seznamem nejlepších hitů posledních let.

Služba má mít klasické měsíční předplatné jako další služby tohoto typu a nabídne jak moderní, tak retro hry. Start se očekává už na jaře a nabídne hráčům hned několik tzv. tarifů, kde nejdražší umožní hráčům exkluzivní dema či možnost streamovat hry z cloudu. Uvidíme, zda se informace potvrdí.