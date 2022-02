Sony odhalilo design PlayStation VR2. Novinkou je ventilace a nastavitelná vzdálenost čoček

Původní PlayStation VR i na svoji dobu nepatřilo mezi nejkvalitnější headsety. S jeho nástupcem ale Sony očividně míří mnohem dál. Společně s brýlemi nám rovnou předvedli, jak budou vypadat ovladače VR2 Sense, které mají podobné vlastnosti jako klasický Dualsense. V novém blogu viceprezident Hideaki Nišino uvádí, že se s designem snažili držet podobného zakulaceného stylu. Tento tvar má prý reprezentovat 360° rozhled, který hráči pocítí při vstupu do světa virtuální reality.

Prostřednictvím nové technologie by uživatelé PS VR2 mohli skenovat skutečné objekty

Design byl samozřejmě inspirovaný i samotným PlayStationem 5. Cílem Sony není jen vytvořit headset, který vzhledem bude působit dobře jako součást vašeho obýváku, ale také vám poskytne co nejlepší herní zážitek. Kvůli tomu se při tvorbě designu soustředili na ergonomii a pohodlí pro různé velikosti hlavy. Ohledně ergonomie prý dostali spoustu pozitivní vazby už u původní PS VR, takže v tomhle ohledu se drželi stejného konceptu i tentokrát. Opět tedy bude možné upravovat vzdálenost hledí a umístění konektoru pro sluchátka najdete také na stejném místě.

Pohodlí posunuli o úroveň výš díky novým funkcím jako je možnost nastavení vzdálenosti čoček od oka. Celý headset bude navíc o něco lehčí. Judžin Morisawa, který byl ve vedení designerského týmu, si pak nejvíce pochvaluje nový design ventilace. "Když jsem začal pracovat na designu PlayStation VR2, jedna z hlavních oblastí, na které jsem se soustředil, bylo vytvoření ventilace v headsetu v podobném duchu, jako funguje proudění vzduchu v PlayStationu 5. Naši inženýři přišli s dobrým nápadem, jak se díky ventilaci vyhnout zamlžení čoček během hraní. Pracoval jsem na mnoha konceptech, abychom toho dosáhli, a na finálním designu můžete vidět skulinu mezi horní a přední částí, kde ventilaci najdete. Jsem opravdu hrdý na to, jak se nám to povedlo. Doufám, že fanoušci PlayStationu budou souhlasit a nemohu se dočkat, až si to budou moci vyzkoušet."

Větší obraz, lepší rozlišení a jen jeden kabel. Sony mluví o PS VR nové generace

Jako menší doplněk pak na popruzích najdete drobné symboly PlayStation podobně jako na PS5 nebo Dualsense. A tím novinky končí. Nišino dodává, že s vydáním PS VR2 to bude velký skok pro virtuální realitu. Kdy se jí dočkáme ale zatím neprozradil.

Zdroj: PS.Blog